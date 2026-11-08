Nordea riskerar miljardböter i historiskt penningtvättsmål – på måndag faller domen

Nordea har i stället bestritt åtalet och blir därför den första bank som prövas i dansk domstol för brott mot penningtvättslagen, och åklagarna kräver böter på 6,596 miljarder danska kronor, nästan dubbelt så mycket som Danske Bank betalade i Danmark.

Kunderna fanns i skatteparadis

Åtalet gäller hur Nordea granskade sina högriskkunder 2012 till 2015. Enligt åklagarna gick merparten av de misstänkta transaktionerna genom bankens lilla internationella kontor på Vesterbrogade i Köpenhamn, där kunderna främst kom från Östeuropa, som regel hade hemvist i skatteparadis och inte gjorde några affärer i Danmark.

I ett internt dokument om kundkontrollen skrev banken, enligt den danska nyhetsbyrån Ritzau, att ”egentligen ska kundernas betalningar övervakas löpande, men det kan vi förstås inte”.

”Det kan mycket väl förklara varför vi står här i dag”, sa specialåklagaren Karen Moestrup Jensen i slutpläderingen i juni. Enligt henne tog Nordea troligen in den sortens kunder för att affärerna var ”relativt lukrativa”.

Nordea yrkar på frikännande, och enligt chefsjuristen Anders Holkmann har bankens ståndpunkt stärkts under rättegången. ”Våra system och processer för mer än tio år sedan kunde, särskilt sett med dagens ögon, ha varit ännu bättre.

Men det är skillnad på att ha kunnat göra något bättre och att ha gjort något straffbart”, sa han efter åklagarnas slutplädering.

Vang-Jensens bank tjänar in kravet på 67 dagar

Fäller rätten banken blir det Frank Vang-Jensen, vd sedan 2019, som får hantera notan för affärer som gjordes flera år före hans tid.

ANNONS

Under honom har Nordea blivit den bank i Norden som tjänar mest pengar, och vinsten efter skatt blev 4 840 miljoner euro 2025. Åklagarnas krav, omräknat till cirka 9,8 miljarder svenska kronor, motsvarar 67 dagars vinst.

Nordea har reserverat 95 miljoner euro, cirka 1,05 miljarder svenska kronor, vilket är en niondel av kravet och motsvarar drygt sju dagars vinst.

Banken bedömer att avsättningen räcker för att täcka eventuella kostnader i målet.