Allente har en marknadsföring som är vilseledande, slår KO fast. Fortsätter företaget kan det kosta många miljoner kronor i viten.
Marknadsföringen "vilseledande": Kan kosta Allente många miljoner
Konsumentverket och KO utfärdar nu ett föreläggande mot Allente för vilseledande marknadsföring.
Det gäller telefonförsäljare som sagt att företaget representerade konsumenternas befintliga leverantör, eller att de hade ett samarbete.
De som blev uppringda lovades även ett billigare abonnemang på streamingtjänster än vad de senare fick.
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”Försöker dölja syftet”
Nu förbjuder KO, Konsumentombudsmannen, Allentes marknadsföring där säljarna är otydliga med vilket företag som ringer och där de försöker dölja att syftet med samtalet är att sälja ett abonnemang.
I anmälningar mot företaget framgår även att det varit svårt att förstå priset för tjänsten.
Dessutom har säljarna inte talat sanning om bindningstid enligt KO, som kräver att företaget blir tydligare även på de här punkterna.
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”Extra allvarligt”
”Telefonförsäljning är en kanal som upplevs som svår av många konsumenter”, skriver Konsumentverket.
”Därför är det extra allvarligt när det säljaren säger inte stämmer överens med vad som sedan står i den skriftliga accept som konsumenten uppmanas godkänna.”
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Allente har hela ansvaret
Att Allente använt ett annat företag, ett telemarketingföretag, för att sälja in tjänsterna, förändrar ingenting.
Företaget är ändå ansvarig för hur försäljningen och marknadsföringen av tjänsten har gått till, slår KO fast.
Förbudet och åläggandet är förknippat med ett vite på tre miljoner kronor – för varje punkt där KO riktat kritik mot Allente. Det innebär att vitet verkställs om företaget framöver bryter mot de förbud och krav som KO nu utfärdar.