Marknadsföringen "vilseledande": Kan kosta Allente många miljoner

De som blev uppringda lovades även ett billigare abonnemang på streamingtjänster än vad de senare fick.

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”Försöker dölja syftet”

Nu förbjuder KO, Konsumentombudsmannen, Allentes marknadsföring där säljarna är otydliga med vilket företag som ringer och där de försöker dölja att syftet med samtalet är att sälja ett abonnemang.

I anmälningar mot företaget framgår även att det varit svårt att förstå priset för tjänsten.

Dessutom har säljarna inte talat sanning om bindningstid enligt KO, som kräver att företaget blir tydligare även på de här punkterna.

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