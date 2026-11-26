Samma summa på mandeldryck motsvarar cirka 1 166 liter och på greenfee cirka 2 570 liter. Ryan Luther, forskningschef för energiomställning på Enverus, säger i pressmeddelandet:

Vattenförbrukningen spelar verklig roll när datacenter ska placeras, men siffrorna som citeras har sällan en enhetlig grund. Om en vanlig konsument oroar sig för sitt vattenavtryck gör det mer nytta att hoppa över en mandellatte i veckan än att helt sluta använda AI-chattbottar.

Träning av modellerna och tillverkning av hårdvaran ingår inte, och den lokala tillgången på vatten vägs inte direkt in, skriver portugisiska Jornal de Negócios.

Exemplet med Sollentuna Golfklubb

AI-svar för 255 kronor i månaden motsvarar ungefär en tjugondel av de 140 liter vatten som en svensk i snitt förbrukar per dygn, enligt uppgifter från Svenskt Vatten.

Sollentuna GK ska under torra somrar kunna ta upp till 8 000 kubikmeter ur den större av två nya dammar. Det är ungefär hälften av klubbens årsförbrukning, skrev Svensk Golf i oktober 2025. Hela årsförbrukningen blir därmed omkring 16 000 kubikmeter. Det räcker till AI-svar åt omkring 185 000 personer i ett år.