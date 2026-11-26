Den mängd vatten en svensk golfklubb förbrukar på ett år räcker till ett års AI-svar för omkring 185 000 personer som lägger 255 kronor i månaden på AI. I Skåne, där Microsoft har ett datacenter, har grundvattnet varit lågt flera gånger.
En golfklubb drar lika mycket vatten som 185 000 AI-användare
Analysföretaget Enverus har jämfört vattenåtgången för olika utgifter på 25 dollar i månaden, omkring 255 kronor. Läggs pengarna på AI-svar går det åt 1,9 gallon, omkring 7,2 liter vatten, inräknat det som går åt när elen produceras, enligt Enverus.
Samma summa på mandeldryck motsvarar cirka 1 166 liter och på greenfee cirka 2 570 liter. Ryan Luther, forskningschef för energiomställning på Enverus, säger i pressmeddelandet:
Vattenförbrukningen spelar verklig roll när datacenter ska placeras, men siffrorna som citeras har sällan en enhetlig grund. Om en vanlig konsument oroar sig för sitt vattenavtryck gör det mer nytta att hoppa över en mandellatte i veckan än att helt sluta använda AI-chattbottar.
Träning av modellerna och tillverkning av hårdvaran ingår inte, och den lokala tillgången på vatten vägs inte direkt in, skriver portugisiska Jornal de Negócios.
Exemplet med Sollentuna Golfklubb
AI-svar för 255 kronor i månaden motsvarar ungefär en tjugondel av de 140 liter vatten som en svensk i snitt förbrukar per dygn, enligt uppgifter från Svenskt Vatten.
Sollentuna GK ska under torra somrar kunna ta upp till 8 000 kubikmeter ur den större av två nya dammar. Det är ungefär hälften av klubbens årsförbrukning, skrev Svensk Golf i oktober 2025. Hela årsförbrukningen blir därmed omkring 16 000 kubikmeter. Det räcker till AI-svar åt omkring 185 000 personer i ett år.
Vattnet saknas i AI-strategin
Regeringen vill att Sverige ska bli ett av världens tio främsta AI-länder, men AI-strategin tar inte upp vatten som en del av infrastrukturplaneringen, skriver företrädare för Stockholm International Water Institute, SIWI, och Stockholm Environment Institute, SEI, i en debattartikel i Di i augusti 2026.
Microsofts datacenter i Staffanstorp ligger i Skåne där grundvattnet varit lågt flera gånger, enligt SIWI. Författarna menar inte att datacentret orsakar vattenbrist. Helena Thybell, vd för SIWI, och hennes tre medförfattare skriver:
Artificiell intelligens är beroende av vatten genom hela sin värdekedja. När Sveriges digitala infrastruktur byggs ut behöver därför tillgång till och användning av vatten vägas in från början.
EU-kommissionären vill pröva vattnet vid tillstånd
EU:s miljökommissionär vill att vattentillgången vägs in redan i tillståndsprocessen för datacenter. Jessika Roswall sa vid en pressträff i Bryssel, enligt Dagens PS i september 2026:
De nordiska länderna har levt i en falsk trygghet om att vatten alltid finns, och nivåerna är nu konstant låga även här.
Datacenter står för nästan 7 000 av de närmare 25 000 megawatt som väntar i Svenska kraftnäts ansökningskö.
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