Larmet: Unga tar överdoser – föräldrar vet inget

Nio av tio föräldrar säger i undersökningen att de inte är oroliga över att deras barn ska använda läkemedel på något skadligt sätt.

Det kanske de borde vara. Apoteksmedarbetare vittnar om oroande läkemedelstrender bland unga svenskar.

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Rekordhögt antal 2025

Under 2025 hanterade Giftinformationscentralen ett rekordhögt antal samtal från allmänheten och sjukvården.

Totalt 117 480 samtal, med en ökning av samtal om självdestruktiva handlingar hos flickor och unga kvinnor i åldern 15–19 år.

Det handlade bland annat om överdoser av vanliga läkemedel som paracetamol och ibuprofen.

Svenska apotek har uppmärksammat flera oroande trender.

”På apoteken har vi uppmärksammat att ungdomar använder vissa receptfria läkemedel där en överdos kan framkalla ett slags rus”, säger Annika Svedberg som är chefsapotekare hos Apotek hjärtat.

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