Unga svenskar överdoserar alltmer av vanliga läkemedel och larmen ökar. Samtidigt är nio av tio föräldrar ”inte oroliga”.
Larmet: Unga tar överdoser – föräldrar vet inget
Ica-ägda Apotek hjärtat har låtit Verian göra en undersökning kring användning av vanliga läkemedel.
Totalt har 4 213 intervjuer bland svenskar i åldern 18-84 år genomförts. 1 274 av de svarande är föräldrar med hemmavarande barn.
Nio av tio föräldrar säger i undersökningen att de inte är oroliga över att deras barn ska använda läkemedel på något skadligt sätt.
Det kanske de borde vara. Apoteksmedarbetare vittnar om oroande läkemedelstrender bland unga svenskar.
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Rekordhögt antal 2025
Under 2025 hanterade Giftinformationscentralen ett rekordhögt antal samtal från allmänheten och sjukvården.
Totalt 117 480 samtal, med en ökning av samtal om självdestruktiva handlingar hos flickor och unga kvinnor i åldern 15–19 år.
Det handlade bland annat om överdoser av vanliga läkemedel som paracetamol och ibuprofen.
Svenska apotek har uppmärksammat flera oroande trender.
”På apoteken har vi uppmärksammat att ungdomar använder vissa receptfria läkemedel där en överdos kan framkalla ett slags rus”, säger Annika Svedberg som är chefsapotekare hos Apotek hjärtat.
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”Farligt om de används fel”
”Vi vet också att det finns andra läkemedel som används i syfte att snabbt gå ner i vikt, även om de inte är ämnade för det”, tillägger hon och konstaterar att det är preparat som kan ge ”väldigt allvarliga biverkningar” om de används fel och i för höga doser.
Undersökningen visar att fyra av fem föräldrar inte låser in sina läkemedel hemma. Den insikten tillsammans med den oroande trend apoteken ser gör attAnnika Svedberg tipsar om att vara noga med hur man förvarar läkemedel hemma.
Låsbara skåp kan vara en åtgärd för att minska risken för missbruk av läkemedel i hemmet.
Att prata om riskerna är en annan. 32 procent av de svarande föräldrarna har inte pratat med sina barn om riskerna med läkemedel.
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”Prata om läkemedel”
”Många föräldrar tänker inte på läkemedel som en risk i hemmet. Men precis som vi pratar om säkerhet på nätet eller i trafiken behöver vi prata med våra barn om läkemedel”, säger Johanna Nordin hos organisationen Mind.
”Läkemedel kan hjälpa när de används rätt, men de kan också orsaka stor skada om de används fel.”
”Med det sagt behöver samtalet handla om kunskap, trygghet och omtanke, inte om kontroll. Samtidigt behöver vi vuxna ta ansvar för förvaring, tillgänglighet och att inte ha stora mängder läkemedel liggande hemma”, uppmanar Johanna Nordin.
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Fakta/Undersökningen i korthet
- 83 procent av föräldrar med hemmavarande barn förvarar inte läkemedel inlåsta.
- 47 procent av föräldrar har inte så bra koll på hur många tabletter som finns kvar i läkemedelsförpackningar hemma.
- 42 procent av föräldrar rensar inte regelbundet bort gamla eller överblivna läkemedel.
- 32 procent av föräldrar har inte pratat med sitt barn/sina barn om risker med läkemedel om de tas på felaktigt sätt.
- 91 procent av föräldrar är inte oroliga över att deras barn ska använda läkemedel på ett skadligt sätt.
(Källa: Apotek hjärtat/Verian)
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