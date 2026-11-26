Efter festen mådde hon dåligt och blev sjukskriven. Företaget utredde aldrig vad som hänt och gjorde inget för att hon skulle slippa möta chefen igen, enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO.

– Att inte ta sitt ansvar i en sådan här situation måste få konsekvenser för arbetsgivaren, säger Sandra Danowsky på DO:s processenhet.

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Enligt diskrimineringslagen måste en arbetsgivare som får veta att en anställd anser sig ha blivit trakasserad ”i samband med arbetet” utreda saken. DO bedömde att det gällde även julfesten, som företaget höll för sina anställda, och den 1 juni i år krävde myndigheten företaget på 80 000 kronor i diskrimineringsersättning. Nio dagar senare erkände företaget diskriminering och betalade.

Var fjärde ångrar något efter festen

Arbetsgivaren stod för julbordet hos 45 procent av svenskarna i fjol, enligt Visita, visar Realtids genomgång av julborden. Enkäter från förra julsäsongen i Sverige, Norge och Storbritannien visar vad anställda själva säger att de har sett och gjort på festerna.

Det här händer på jobbets julfest Andel Undersökning Har sett kollegor eller chefer bli för berusade 58 % Av-og-til, Norge, 806 som varit på julbord Har varit på jobbets julfest när det druckits för mycket 50 % IQ, Sverige Har sjukanmält sig efter att ha druckit på ett jobbevenemang 31 % IPPR, Storbritannien, 2 083 svarande Har ångrat något de sagt eller gjort på julfesten 25 % Slater and Gordon, Storbritannien, 2 000 svarande Har skvallrat om kollegor knappt 25 % Slater and Gordon Har druckit kraftigt 20 % Slater and Gordon Har flörtat med kollegor 18 % Slater and Gordon Har stannat hemma från festen på grund av alkoholen 10 % IQ, Sverige Har skämtat om ålder, etnicitet eller sexuell läggning 10 % Slater and Gordon Har varit sexuellt närgångna 8 % Slater and Gordon

I den brittiska advokatbyrån Slater and Gordons enkät trodde mer än 30 procent av de tillfrågade att arbetsplatsens regler inte gällde på julfesten.

– Man måste fortfarande tänka på vad man säger och gör på jobbets julfest, och olämpligt uppförande kan leda till disciplinåtgärder eller i värsta fall uppsägning, säger Peter Byrne, som leder byråns arbetsrättsavdelning.

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Hälften av cheferna ser inget ansvar efter jobbet

Bara 47 procent av svenska chefer anser att de ansvarar för trakasserier som sker efter arbetstid, men DO bedömde att ansvaret gällde även åkeriets julfest. Siffran kommer från Trakasseribarometern 2026, där Verian i våras frågade 6 506 yrkesverksamma, varav 808 chefer med personalansvar.

Skyldigheten att utreda börjar när arbetsgivaren får veta vad som hänt, som på åkeriet där kvinnan gick till en annan chef samma kväll. I många fall får arbetsgivaren aldrig veta, eftersom 46 procent av de utsatta kvinnorna och 57 procent av de utsatta männen i barometern inte hade berättat för någon. Av dem som utsatts för sexuella trakasserier uppgav 58 procent att förövaren var en kollega, chef eller arbetsledare.

– Det är ett stort problem att så många inte vill eller vågar berätta, säger Linda Palmetzhofer, förbundsordförande för Handels, ett av förbunden bakom barometern.