Forskning: Så använder fiskar sexuell fientlighet

Det är en art som bidar sin tid i undervattensgrottor på Bahamas och är känd för ”sitt opportunistiska ätande och sin faiblesse för kannibalism gentemot sina nyfödda yngel, skriver Lunds universitet.

Huruvida forskarna av olika skäl tyckt att det varit roligare att studera fisk på Bahamas i stället för i näraliggande Vombsjön framgår inte av pressmeddelandet.

Inte kul med främlingar

Sedan var det då frågan om vad som händer i de isolerade grottor, så kallade ”blue holes”, om det då dyker upp förhoppningsfulla hanar ur andra, främmande fiskstim.

Det går inte alls, kan vi avslöja.

”När fiskar anpassar sig till olika rovdjursmiljöer utvecklar honorna ett starkt motstånd mot hanar från andra populationer”, avslöjar Kaj Hulthén, biologiforskare vid Lunds universitet.

Honorna utvecklar i stället, inför främlingarna, något forskarna kallar sexuell fientlighet.

Den kan få långtgående följder.

”Det kan i praktiken bli början på att nya arter bildas – att fiskar från samma art, medelst sexuell fientlighet från honornas sida, med tiden utvecklas till två separata arter”, konstaterar Hulthén.

