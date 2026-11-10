Finansinspektionens varning: Bedragarnas nya metoder

Under tredje kvartalet såg FI en fortsatt hög aktivitet från bedragare via sociala medier och digital annonsering för att nå konsumenter.

Bedragarna använder dessutom allt oftare AI-relaterade budskap, falska nyhetsartiklar och referenser till kända personer för att skapa trovärdighet.

Carola utnyttjad i miljonbedrägeri: ”Jag är Carola”. Dagens PS

Aktier och krypto vanliga lockbeten

Det fall Dagens PS refererat med en kvinna som utgav sig för att vara Carola Häggkvist är ett typexempel i sammanhanget.

Finansinspektionen har under det senaste kvartalet varnat för 19 nya aktörer vilka misstänks ligga bakom investeringsbedrägerier.

En stor del av varningarna avser investeringserbjudanden kopplade till aktier, kryptotillgångar och andra finansiella instrument.

Bedragarna använder ofta falska annonser som ser ut att komma från etablerade medier, där kända svenskar används som dragplåster eller där AI och annan avancerad teknik sägs kunna ge hög avkastning.

Nu är bedragarna så många att de inte får plats. Dagens PS