Investeringsbedrägerier fortsätter drabba svenskar. Bedragarna utvecklar sina metoder. Här är senaste trenderna, varnar Finansinspektionen.
Finansinspektionens varning: Bedragarnas nya metoder
Under tredje kvartalet i år har investeringsbedrägerier fortsatt att drabba svenska konsumenter.
Finansinspektionens nya kvartalsöversiktvisar hur bedragare fortsätter att utveckla metoder som gör det svårt att skilja bedrägerier från legitima erbjudanden.
Under tredje kvartalet såg FI en fortsatt hög aktivitet från bedragare via sociala medier och digital annonsering för att nå konsumenter.
Bedragarna använder dessutom allt oftare AI-relaterade budskap, falska nyhetsartiklar och referenser till kända personer för att skapa trovärdighet.
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Aktier och krypto vanliga lockbeten
Det fall Dagens PS refererat med en kvinna som utgav sig för att vara Carola Häggkvist är ett typexempel i sammanhanget.
Finansinspektionen har under det senaste kvartalet varnat för 19 nya aktörer vilka misstänks ligga bakom investeringsbedrägerier.
En stor del av varningarna avser investeringserbjudanden kopplade till aktier, kryptotillgångar och andra finansiella instrument.
Bedragarna använder ofta falska annonser som ser ut att komma från etablerade medier, där kända svenskar används som dragplåster eller där AI och annan avancerad teknik sägs kunna ge hög avkastning.
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197 falska aktörer hittills i år
Ett annat tillvägagångssätt är att använda chattgrupper på sociala medier för att sprida falska investeringstips och locka konsumenter att köpa aktier för att driva upp priset innan bedragarna säljer sina egna innehav.
”Bedragarna blir allt skickligare på att få sina erbjudanden att se seriösa ut. Därför är det viktigt att kontrollera vem som står bakom ett erbjudande innan du investerar”, påpekar Moa Langemark, konsumentskyddsekonom hos FI, i en pressrelease.
I och med de 19 nya varningarna tredje kvartalet har FI varnat för 197 falska aktörer hittills i år. Ungefär hälften av aktörerna angav att de var baserade i Europa.
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Annonserar och ringer upp
Det vanligaste tillvägagångssättet är att annonsera i sociala medier och att konsumenten får fylla i ett kontaktformulär.
Bedragaren ringer sedan upp och är då väldigt ihärdig när hen väl har fått tag på ett telefonnummer.
Att bedragarna i stor utsträckning använder sociala medier gör att de snabbt kan nå många konsumenter till låg kostnad.
Kombinationen av riktad annonsering, professionellt innehåll och personlig kontakt gör att även erfarna konsumenter riskerar att bli utsatta.
”Här har de sociala medieföretagen ett stort ansvar. Om de täpper till luckorna och hindrar bedragarna från att använda deras plattformar blir det betydligt svårare för de falska aktörerna att nå konsumenterna”, konstaterar Moa Langemark.
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Tre råd/Så kan du skydda dig
- Fatta aldrig investeringsbeslut under tidspress. Granska erbjudandet och aktören, och prata gärna med någon du litar på.
- Utgå från att alla investeringserbjudanden på nätet kan vara bedrägerier. Var särskilt skeptisk till löften om hög eller riskfri avkastning. Kontrollera alltid att företaget finns med i FI:s företagsregister, och att det inte finns med i FI:s varningslista.
- Var vaksam även efter ett bedrägeri. Betala aldrig någon som säger sig kunna få tillbaka pengar du förlorat i en tidigare investering.
(Källa: Finansinspektionen)
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