Mäktigast i Mat-Sverige – men i karantän till 2028

Shoan Etemadi har utsetts till ny vd för Ica Sverige och återkommer därmed till den koncern där han tidigare haft flera chefsjobb.

Etemadi har en gedigen bakgrund inom dagligvaruhandeln och kommer närmast från Hemköp där han varit vd för kedjan, som tillhör Icas tuffaste konkurrent Axfood.

”Jag ser verkligen fram emot att återvända till Ica Sverige. Jag har alltid motiverats av att jobba nära kunderna och utveckla affären utifrån deras behov”, säger Shoan Etemadi.

Icas nya jättesteg: ”En långsiktig mångmiljardsatsning”. Dagens PS

”Ica har en unik position”

”Ica har en unik position på den svenska marknaden, med starka lokala handlare och en affärsmodell som skapar både kundnytta och engagemang”, tillägger nye Ica:vd:n som säger sig vara ”hedrad” över att bli ny vd och ”fortsätta utveckla affären och föra Ica-idén vidare”.

2021 gick Etemadi från Ica till Axfood och har sedan 2024 vd varit vd för Hemköpskedjan och ingått i Axfoods koncernledning.

Det har varit framgångsrika år för kedjan både i försäljning och marknadsandelar.

Därför avgår Icas vd efter bara fyra år. Dagens PS