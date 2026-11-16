Shoan Etemadi tar över Ica Sverige. I dag är Etemadi vd för Hemköp, vilket kräver en ”karantän” innan han sätter sig i vd-stolen 2028.
Mäktigast i Mat-Sverige – men i karantän till 2028
Om AIK:s tränare skulle lämna klubben och ta över Djurgården för att fem år senare återvända och ta över Solna-laget igen, är det närmaste i jämförelse vi landar i.
Shoan Etemadi har utsetts till ny vd för Ica Sverige och återkommer därmed till den koncern där han tidigare haft flera chefsjobb.
Etemadi har en gedigen bakgrund inom dagligvaruhandeln och kommer närmast från Hemköp där han varit vd för kedjan, som tillhör Icas tuffaste konkurrent Axfood.
”Jag ser verkligen fram emot att återvända till Ica Sverige. Jag har alltid motiverats av att jobba nära kunderna och utveckla affären utifrån deras behov”, säger Shoan Etemadi.
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”Ica har en unik position”
”Ica har en unik position på den svenska marknaden, med starka lokala handlare och en affärsmodell som skapar både kundnytta och engagemang”, tillägger nye Ica:vd:n som säger sig vara ”hedrad” över att bli ny vd och ”fortsätta utveckla affären och föra Ica-idén vidare”.
2021 gick Etemadi från Ica till Axfood och har sedan 2024 vd varit vd för Hemköpskedjan och ingått i Axfoods koncernledning.
Det har varit framgångsrika år för kedjan både i försäljning och marknadsandelar.
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Får sitta i karantän först
Nu återvänder Etemadi till Ica och gör det som vd för Ica Sverige och medlem av Ica-gruppens koncernledning.
Den nye vd:n tillträder ”senast under första kvartalet 2028”, vilket alltså är långt fram i tiden.
Orsaken till det långa tidsintervallet hänger förstås samman med att han går från ledningen av den ena jätten till den andra och därmed ska ha en viss ”karantän”.
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Ica-gruppens vd vikarierar
Från 1 december i år och fram tills Etemadi får lov att tillträda, kommer Ica-gruppens vd Nina Jönsson att fungera som tillförordnad vd för Ica Sverige.
”Jag är glad att få välkomna Shoan tillbaka till Ica. Hans affärsnära driv, starka ledarskap och engagemang i kombination med god kännedom om vår verksamhet, gör honom mycket väl lämpad att leda Ica Sverige i den spännande tid som vi har framför oss”, säger Nina Jönsson som sig bör.