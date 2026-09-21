Ica Sveriges vd Eric Lundberg meddelar att han lämnar sin tjänst efter bara fyra år på posten. En efterträdare tar vid senast i februari.
Därför avgår Icas vd efter bara fyra år
Ica Sveriges vd Eric Lundberg står, 48 år gammal, mitt i karriären. Den har så här långt gått spikrakt.
Efter att 26 år gammal ha blivit marknadschef hos Lidl fortsatte han med samma titel hos Bauhaus och sedan som nordisk marknadsdirektör för Plantagen.
2015 kom han till Apoteket som marknadsdirektör, 2018 blev han vd och koncernchef för Kjell & Company och 2021 vd för Ica-ägda Apotek hjärtat.
Där hann Eric Lundberg knappt sätta sig till rätta innan han 2022 blev vd för Ica Sverige, det jobb han nu lämnar.
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Anser uppdraget genomfört
Enligt ett pressmeddelande måndag anser Lundberg att det uppdrag han tog sig an när han tillträdde är genomfört.
”Det har varit fyra intensiva, utvecklande och givande år. När jag tillträdde hade vi ett tydligt uppdrag och tydliga mål för Ica Sveriges utveckling”, säger Eric Lundberg i dagens pressmeddelande.
”I dag har vi en väl fungerande verksamhet, en tydlig strategi och en stark grund att bygga vidare på.”
Koncernchefen Nina Jönsson säger att hon har ”stor respekt” för Lundbergs beslut.
”Vi kan i dag konstatera att Ica Sverige står starkt och är väl rustat för framtiden. Eric har gjort en betydelsefull insats och jag vill redan nu rikta ett varmt tack till honom”, understryker Jönsson.
Andra skiftet på toppnivå
Arbetet med successionsordningen är i full gång och Eric Lundberg sitter kvar till och med februari 2027 som längst.
Det här är det andra skiftet på toppnivå hos Sveriges dominerande dagligvarujätte på en dryg månad.
Första halvan av augusti kom beskedet att Göran Blomberg lämnar sitt uppdrag som vd, efter 17 år inom organisationen, de senaste fem som vd.
Ica-handlarnas förbund är det verkliga maktorganet inom Ica-sfären. Där finns landets alla Ica-handlare samlade och de tvekar inte att utöva sin makt.
Ica-handlarna är det främsta skälet både till att en tidigare extern ägare inte finns inom Ica i dag och till att Ica inte heller längre finns på Stockholms-börsen.
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Här är nästa två byten i toppen
Göran Blomberg, 64, ville ”inleda en ny fas i yrkeslivet”, var beskedet och få tid för uppdrag som rådgivare, styrelseledamot och investerare.
Dessutom är Ica-handlarnas ordförande Mikael Norling, handlare från Karlskoga, årsbarn med Blomberg.
Norling blev ordförande 2024 och lär välja att lämna posten inom några år. För att fullborda frågan om generationsskifte inom Ica fyller koncernchefen Nina Jönsson 61 år i november.
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