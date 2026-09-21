Därför avgår Icas vd efter bara fyra år

2015 kom han till Apoteket som marknadsdirektör, 2018 blev han vd och koncernchef för Kjell & Company och 2021 vd för Ica-ägda Apotek hjärtat.

Där hann Eric Lundberg knappt sätta sig till rätta innan han 2022 blev vd för Ica Sverige, det jobb han nu lämnar.

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Anser uppdraget genomfört

Enligt ett pressmeddelande måndag anser Lundberg att det uppdrag han tog sig an när han tillträdde är genomfört.

”Det har varit fyra intensiva, utvecklande och givande år. När jag tillträdde hade vi ett tydligt uppdrag och tydliga mål för Ica Sveriges utveckling”, säger Eric Lundberg i dagens pressmeddelande.

”I dag har vi en väl fungerande verksamhet, en tydlig strategi och en stark grund att bygga vidare på.”

Koncernchefen Nina Jönsson säger att hon har ”stor respekt” för Lundbergs beslut.

”Vi kan i dag konstatera att Ica Sverige står starkt och är väl rustat för framtiden. Eric har gjort en betydelsefull insats och jag vill redan nu rikta ett varmt tack till honom”, understryker Jönsson.

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