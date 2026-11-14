Saab-bolaget anställer upp till 600 nästa år – AI-kompetens söks

Lundakontoret har i dag omkring 100 anställda och kontoren i Helsingborg och Kristianstad drygt hälften så många vardera. Wendel lyfter fram de tekniska utbildningarna vid LTH och högskolorna i Helsingborg och Kristianstad som skäl till att Skåne är ett attraktivt område att rekrytera i.

Ytterligare jobb tillsätts i Finland och i Indien, där Combitech öppnade ett kompetenscenter i Hyderabad under 2025.

”Allt tyder på det”, säger Wendel på frågan om nästa år ger fler nyanställda än i fjol, och han kopplar behovet direkt till upprustningen. ”Det är naturligtvis beklagligt med den säkerhetspolitiska utvecklingen, men för oss som företag innebär det att vi kan bidra ännu mer till att stärka totalförsvaret”, säger han till Sydsvenskan.

Upprustningen syns i Combitechs orderingång, som enligt Saabs delårsrapport var stark under tredje kvartalet, främst genom förlängda kontrakt och tilläggsbeställningar inom försvar och telekom.

Under kvartalet fick Combitech också i uppdrag att utveckla säker AI-förmåga åt moderbolaget genom konsortiet Sferical AI.

Saab, som bygger in AI i Gripen, har på ett år ökat orderstocken från 202,4 till 364,2 miljarder kronor, bland annat tack vare ordern på 16 Gripen E till Ukraina. Koncernen fortsätter ”att investera i framtida förmågor och utöka vår produktionskapacitet”, skriver vd Micael Johansson i rapporten.

Saab presenterar sina helt egenutvecklade AI-agenter. Agenterna har testats i Gripen E och självständigt styrt planen i scenarier för luftstrid. (Foto: Pressbild Saab)

Wendel beskriver rekryteringstakten som ny för bolaget. ”Vi har aldrig tidigare skalat upp verksamheten så här snabbt i Sverige. Att gå från en mycket låg försvarsbudget till dagens höga nivå ställer enorma krav på effektivitet, leveransförmåga och säkerhet”, säger han.

580 rekryteringar gav 204 nya tjänster

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Förra året rekryterade Combitech nästan 580 personer, enligt bolagets bokslut. Antalet heltidstjänster växte under samma år med 204, från 2 378 till 2 582, enligt Saabs rapporter. Rekryterade personer och heltidstjänster mäts på olika sätt, och heltidstjänsterna omfattar även bolagets medarbetare i Finland och Indien.

I år har ökningen varit något långsammare. Vid utgången av september hade Combitech 2 718 heltidstjänster, 136 fler än vid årsskiftet.