Så lockas anställda i kärleksfällan – kan kosta företaget miljoner

När säkerhetsexperten Shawnee Delaney ställer frågan till deltagarna på sina utbildningar brukar händerna åka upp.

”Alla räcker upp handen”, berättar hon för CNBC.

Delaney, som tidigare arbetat inom den amerikanska underrättelsetjänsten, utbildar i dag anställda på stora företag i att känna igen så kallade ”honungsfällor”.

Metoden går ut på att vinna någons förtroende genom smicker, personlig uppmärksamhet eller romantiskt intresse. Målet kan vara att få tillgång till företagshemligheter.

Från komplimanger till hemliga uppgifter

Kontakten börjar ofta med vardagligt småprat, berättar Delaney. Personen visar intresse, hör av sig regelbundet och försöker bygga upp en relation.

Efter ett tag kan frågorna bli mer närgångna. Kanske vill den nya bekantskapen veta vilka kollegor du arbetar med, bli presenterad för någon på företaget eller få hjälp att hitta viss information.

Och när man väl börjat tycka om någon kan det vara svårt att neka en tjänst.

”Det känns så bra att vara eftertraktad, respekterad, uppskattad eller älskad”, säger Delaney.

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Bedragare har också fått nya möjligheter att kartlägga sina måltavlor. Kevin Tian, vd för säkerhetsföretaget Doppel, berättar för CNBC att AI kan användas för att samla information från sociala medier.

Med kunskap om en persons intressen och bekantskapskrets blir det lättare att skapa en kontakt som känns personlig och trovärdig.

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