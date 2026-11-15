Ett smickrande meddelande på LinkedIn kan vara början på ett spionageförsök. Genom romantik och personlig uppmärksamhet försöker bedragare vinna anställdas förtroende och komma åt företagshemligheter. Säkerhetsexperter varnar nu för metoden.
Så lockas anställda i kärleksfällan – kan kosta företaget miljoner
Har du någon gång fått ett meddelande på LinkedIn från en främling som tycker att du har en imponerande bakgrund eller en särskilt intressant yrkesprofil?
När säkerhetsexperten Shawnee Delaney ställer frågan till deltagarna på sina utbildningar brukar händerna åka upp.
”Alla räcker upp handen”, berättar hon för CNBC.
Delaney, som tidigare arbetat inom den amerikanska underrättelsetjänsten, utbildar i dag anställda på stora företag i att känna igen så kallade ”honungsfällor”.
Metoden går ut på att vinna någons förtroende genom smicker, personlig uppmärksamhet eller romantiskt intresse. Målet kan vara att få tillgång till företagshemligheter.
Från komplimanger till hemliga uppgifter
Kontakten börjar ofta med vardagligt småprat, berättar Delaney. Personen visar intresse, hör av sig regelbundet och försöker bygga upp en relation.
Efter ett tag kan frågorna bli mer närgångna. Kanske vill den nya bekantskapen veta vilka kollegor du arbetar med, bli presenterad för någon på företaget eller få hjälp att hitta viss information.
Och när man väl börjat tycka om någon kan det vara svårt att neka en tjänst.
”Det känns så bra att vara eftertraktad, respekterad, uppskattad eller älskad”, säger Delaney.
Bedragare har också fått nya möjligheter att kartlägga sina måltavlor. Kevin Tian, vd för säkerhetsföretaget Doppel, berättar för CNBC att AI kan användas för att samla information från sociala medier.
Med kunskap om en persons intressen och bekantskapskrets blir det lättare att skapa en kontakt som känns personlig och trovärdig.
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Kärleksrelationen slutade med sju års fängelse
En kärleksrelation med en 27-årig student slutade exempelvis med drygt sju års fängelse för den amerikanske försvarsanställde Benjamin Bishop.
Han arbetade med hemligstämplad militär information på Hawaii och hade en relation med en 27-årig kinesisk student. Bishop var själv 60 år.
Under relationen lämnade han ut känsliga uppgifter till kvinnan, bland annat om amerikansk och sydkoreansk militär planering.
År 2014 dömdes Bishop till 87 månaders fängelse, drygt sju år, efter att ha erkänt brotten, enligt USA:s justitiedepartement.
Även svenska Säkerhetspolisen varnar för att främmande makt kan försöka rekrytera anställda för att komma åt hemlig information. Särskilt sårbara kan personer vara som har ekonomiska problem eller känner sig besvikna på sin arbetsgivare.
Dataintrång kan kosta 50 miljoner
Hur dyrt det kan bli när obehöriga kommer åt företagsinformation framgår av IBM:s rapport Cost of a Data Breach 2026.
I undersökningen, som omfattar 602 organisationer världen över, uppgick den genomsnittliga kostnaden för ett dataintrång till 4,99 miljoner dollar, omkring 50 miljoner kronor.
Vid AI-stödda angrepp var genomsnittskostnaden sex miljoner dollar.
Frågan som kan avslöja bedragaren
Tillbaka till Shawnee Delaney. Hon uppmanar anställda att vara särskilt uppmärksamma när en ny bekantskap börjar intressera sig för företagets interna information eller ställa detaljerade frågor om privatekonomi och inloggningsuppgifter.
Hon rekommenderar också att man kontrollerar nya kontakters bakgrund och vänder sig till arbetsgivarens säkerhetsavdelning om något verkar misstänkt.
Och om någon ställer en fråga som känns alltför närgången har Delaney ett enkelt förslag på svar.
”Varför undrar du?”
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