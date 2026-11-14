Svensk laser 300 meter under havet – tunneln får max missa 5 cm

Infarten till Rogfasttunneln som just nu håller på att byggas. (Foto: Lise Åserud / NTB)

Det framgår av ett CNN-reportage som argentinska Infobae återger.

Tunneln drivs från båda ändar samtidigt, och marginalen hör enligt CNN till de strängaste i världen för tunnlar av den här storleken. Räknat mot tunnelns hela längd blir den tillåtna avvikelsen knappt 2 millimeter per kilometer.

Galet – får inte avvika mer än 2 mm per kilometer

Mätningarna levereras av svenska mätteknikkoncernen Hexagon. Med bolagets laserskannrar byggs en digital tvilling av varje utsprängd del, som jämförs med ritningarna. Skannrarna arbetar med roterande speglar och har enligt Hexagons teknikchef Burkhard Boeckem till stor del ersatt den traditionella lantmätningen i tunnelbygget.

”Det är en bit ifrån den romantiska bilden av lantmätaren som tittar genom ett okular”, säger han till CNN.

Svenska Hexagon är även en nyckelspelare i det globala robot-rallyt. (Foto: Achmad Ibrahim/AP/TT)

Hur viktigt det är att det blir exakt märks vid varje salva, i ett bygge som kostar omkring 25 miljarder norska kronor.

”Avviker man från det här skapar man så mycket mer material som måste tas ut, och sedan så mycket mer som måste fyllas igen. Det blir en hel del lastbilar”, säger Boeckem.