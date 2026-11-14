Svenska Hexagons laserskannrar mäter omkring 2 miljoner punkter i sekunden när Skanska spränger sig ner till 300 meter under havsytan i Norge. När arbetslagen möts får de missa varandra med högst 5 centimeter.
Svensk laser 300 meter under havet – tunneln får max missa 5 cm
Vi har tidigare belyst den här fantastiska tunneln under Boknafjorden. Rogfast blir 27 kilometer lång och världens längsta och djupaste undervattenstunnel för vägtrafik, och nyheten nu är kravet på att arbetslagen ska träffas inom 5 centimeter.
Det framgår av ett CNN-reportage som argentinska Infobae återger.
Tunneln drivs från båda ändar samtidigt, och marginalen hör enligt CNN till de strängaste i världen för tunnlar av den här storleken. Räknat mot tunnelns hela längd blir den tillåtna avvikelsen knappt 2 millimeter per kilometer.
Galet – får inte avvika mer än 2 mm per kilometer
Mätningarna levereras av svenska mätteknikkoncernen Hexagon. Med bolagets laserskannrar byggs en digital tvilling av varje utsprängd del, som jämförs med ritningarna. Skannrarna arbetar med roterande speglar och har enligt Hexagons teknikchef Burkhard Boeckem till stor del ersatt den traditionella lantmätningen i tunnelbygget.
”Det är en bit ifrån den romantiska bilden av lantmätaren som tittar genom ett okular”, säger han till CNN.
Hur viktigt det är att det blir exakt märks vid varje salva, i ett bygge som kostar omkring 25 miljarder norska kronor.
”Avviker man från det här skapar man så mycket mer material som måste tas ut, och sedan så mycket mer som måste fyllas igen. Det blir en hel del lastbilar”, säger Boeckem.
Skanska på 300 meters djup
Den norra delen, 9 av tunnelns 27 kilometer, byggs av svenska Skanska och når tunnelns djupaste punkt 392 meter under havsytan. På vägen ner har precisionen inte varit det enda problemet, eftersom saltvatten redan har trängt in.
”Vi är nu 300 meter under havsytan och har redan haft ganska omfattande saltvattenläckor i tunnelsystemet”, säger Skanskas projektledare Anne Brit Moen till CNN.
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Enligt henne är tätningen av berget den största utmaningen hittills, och bolaget letar efter metoder för att hålla arbetsmiljön säker ända ner till 392 meter.
Skanska lade också anbud på nästa norska rekordbygge, världens första skeppstunnel genom Stadlandet längre norrut, där berg motsvarande 750 000 lastbilslass ska sprängas ut.
Men i juni föreslog norska Kustverket att kontraktet, värt omkring 5,6 miljarder norska kronor, skulle gå till norska AF Gruppen.
I Östersjön sitter Skanska däremot med i konsortiet som bygger världens längsta sänktunnel mellan Danmark och Tyskland, en förbindelse som ska spara svenska bilister cirka 1,5 timmar ner till kontinenten.
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I Rogfast har Statens vegvesen, den norska vägmyndigheten, beskrivit bygget vid ön Kvitsøy som projektets största och mest komplicerade del. Där byggs en trafikplats med två rondeller inne i berget, omkring 260 meter under havsytan, och två cirka 211 meter djupa ventilationsschakt som myndigheten kallar ”Rogfasts lungor”.
Arbetet har pågått sedan 2018, med ett uppehåll när kostnaderna skenade 2019–2021. I februari i år hade ungefär halva sträckan sprängts ut, enligt Statens vegvesen, och tunneln beräknas vara klar 2033 och korta resan mellan Stavanger och Bergen med omkring 40 minuter.
Om arbetslagen under Boknafjorden träffas inom 5 centimeter får vi veta först vid genomslaget.