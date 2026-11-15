AI-experten: Det är svårt att beskatta teknik vi inte äger  

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Wendin beskriver ett land som hamnar bland de tre främsta i världen på nästan alla mått på talang och innovation men stannar strax före mållinjen när tekniken ska omsättas i affärer.

– Problemet är ju att om inte vi kommersialiserar det här kommer någon annan att göra det, och då behöver vi sedan köpa tillbaka produkten, säger han.

Svenska företag använder tekniken mer än företagen i de flesta EU-länder. Enligt Eurostats mätning för 2025 använde 35 procent av företagen med minst tio anställda AI, mot 20 procent i hela unionen, och bara Danmark och Finland låg högre.

Tekniken köps däremot i allt högre grad utifrån. SCB särredovisar inte AI, som redovisas bland datatjänsterna tillsammans med molntjänster och programvara, men importen av datatjänster ökade från 107,5 miljarder kronor 2022 till 186,2 miljarder kronor 2025, drygt 510 miljoner kronor om dagen.

Sverige exporterar fortfarande mer datatjänster än det importerar, men överskottet har krympt från 72 till 46 miljarder kronor på tre år, eftersom importen har ökat med 73 procent och exporten med 29 procent. Importen från Irland, där flera amerikanska techjättar har sina europeiska huvudkontor, har fyrdubblats sedan 2022 till 48,7 miljarder kronor.

Vem ska betala när maskinen jobbar

För Wendin handlar beroendet om mer än handelsbalansen. När AI tar över arbete försvinner enligt honom skatten på det arbetet, och vinsten från modellerna hamnar hos de bolag som äger dem.

– Vad ska vi då beskatta om vi inte äger modellerna? säger han.

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Enligt Ekonomifakta kom 57 procent av skatteintäkterna 2025 från skatter på arbete, främst inkomstskatt och arbetsgivaravgifter. Tanken att i stället beskatta svenska bolag som använder amerikanska modeller avfärdar Wendin själv, eftersom det enligt honom skulle göra det ännu svårare för de få bolag som är kvar.

Programserien Unlocked på Realtid pratar i detta avsnitt om vad AI gör med ledarskapet och om varför företagen ännu inte ser effekterna. Programledaren Walter Näslund har bjudit in styrelseproffset Petra von Rohr och Stefan Wendin, som efter två år på det statliga forskningsinstitutet RISE har gått till ett AI-labb.



Petra von Rohr räknar med att skattebasen förändras och efterlyser ett svar på om skatt på arbete även framöver ska vara välfärdens viktigaste finansieringskälla.

– Den diskussionen saknar jag helt, säger hon om höstens valrörelse.