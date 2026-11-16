5 700 svenskar registrerades som försvunna under 2025. Nu ska Skatteverket göra en insats för att färre ska ramla ur folkbokföringen.
Skatteverket: 5 700 svenskar försvunna på ett år
Det handlar om människor som lämnar Sverige utan att anmäla det, hemlösa eller administrativa misstag, för att nämna några exempel.
Den som inte svarar på brev, mejl eller telefonsamtal när Skatteverket gör folkbokföringskontroller riskerar att bli avregistrerad ur folkbokföringen.
Det kan i sin tur leda till att man inte kan använda e-legitimation, hämta ut medicin eller ta ut sin pension.
En grupp i detta är hemlösa. Personer som saknar bostad behöver ändå vara folkbokförda för att få tillgång till välfärd och vård.
”Alla vet inte hur viktigt det är att vara rätt folkbokförd, och hemlösa är en grupp som ibland hamnar i kläm. Vi vill nå ut till den här gruppen så att färre avregistreras från folkbokföringsregistret”, säger Annika Cronsjö, samordnare hos Skatteverket.
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”Alltid ett nederlag”
Skatteverket har tagit fram en fysisk informationsfolder som skickas ut till ideella organisationer, föreningar och trossamfund.
Dessa kommer ofta i kontakt med personer i en utsatt boendesituation och kan därmed sprida kunskap om hur avregistrering kan undvikas.
Gruppen hemlösa som registreras som försvunna är uppskattningsvis cirka 100 personer per år.
”Att avregistrera någon som försvunnen är alltid ett nederlag för oss på Skatteverket. Vi vill så långt det är möjligt undvika att hemlösa avregistreras och förlorar rättigheter som tillgång till planerad vård”, säger Annika Cronsjö.
”Därför är det viktigt att personer är kontaktbara, så att vi kan fatta rätt beslut om deras folkbokföring.”
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Vill nå ut brett
För att nå ut bredare med budskapet om vikten av att vara folkbokförd samarbetar Skatteverket även med Socialstyrelsen.
En checklista sätts samman till landets socialsekreterare så att även de kan sprida information och vägleda personer i en utsatt boendesituation.
Folkbokföring påverkar bland annat möjligheten att få ekonomiskt stöd och planerad sjukvård.
Den som vill bli folkbokförd igen måste göra en anmälan till Skatteverket samt besöka Statens Servicecenter och identifiera sig.
Om man inte längre har en giltig legitimation kan en nära familjemedlem, en god man eller en socialsekreterare intyga identiteten. I vissa fall kan Skatteverket besluta att en person folkbokförs på kommunen.
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5 700 ströks under fjolåret
Den som är avregistrerad som försvunnen kan ha en postadress registrerad men tillgången till digital brevlåda påverkas eftersom e-legitimationen kan sluta fungera.
Även särskilda postadresser, som används av praktiska, säkerhets- eller sekretesskäl, upphör att gälla, påpekar Skatteverket.
Problemet är relativt stort. Under 2025 avregistrerades 5 700 personer som försvunna och ströks ur folkbokföringen.
Flertalet bedöms av Skatteverket vara personer som flyttat utomlands och missat eller valt att inte anmäla det.