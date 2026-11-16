Skatteverket: 5 700 svenskar försvunna på ett år

Det kan i sin tur leda till att man inte kan använda e-legitimation, hämta ut medicin eller ta ut sin pension.

En grupp i detta är hemlösa. Personer som saknar bostad behöver ändå vara folkbokförda för att få tillgång till välfärd och vård.

”Alla vet inte hur viktigt det är att vara rätt folkbokförd, och hemlösa är en grupp som ibland hamnar i kläm. Vi vill nå ut till den här gruppen så att färre avregistreras från folkbokföringsregistret”, säger Annika Cronsjö, samordnare hos Skatteverket.

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”Alltid ett nederlag”

Skatteverket har tagit fram en fysisk informationsfolder som skickas ut till ideella organisationer, föreningar och trossamfund.

Dessa kommer ofta i kontakt med personer i en utsatt boendesituation och kan därmed sprida kunskap om hur avregistrering kan undvikas.

Gruppen hemlösa som registreras som försvunna är uppskattningsvis cirka 100 personer per år.

”Att avregistrera någon som försvunnen är alltid ett nederlag för oss på Skatteverket. Vi vill så långt det är möjligt undvika att hemlösa avregistreras och förlorar rättigheter som tillgång till planerad vård”, säger Annika Cronsjö.

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”Därför är det viktigt att personer är kontaktbara, så att vi kan fatta rätt beslut om deras folkbokföring.”

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