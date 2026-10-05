Icas nya jättesteg: "En långsiktig mångmiljardsatsning"

”Skapar förutsättningar”

”Det här är en strategisk satsning på Icas infrastruktur i Sverige. Investeringarna kommer skapa förutsättningar för ökad affärstillväxt och högre kostnadseffektivitet i både butik och logistik”, säger Eric Lundberg, avgående vd för Ica Sverige.

”Samtidigt bidrar den nya strukturen till en mer trygg försörjning av mat och vardagsvaror”, tillägger han.

Ica Sverige har beslutat om en investering för att modernisera och utveckla lagret i Helsingborg.

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Satsningen innebär en högre grad av automation, samtidigt som lagret utvecklas från dagens regionala uppdrag mot ett framtida fullsortimentslager.

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Genomförs i tre etapper

Moderniseringen i Helsingborg kommer att genomföras i tre etapper där den första etappen är en investering om 2,6 miljarder kronor och innehåller både en utbyggnad av lagret och utbyte av automation för kolonialvaror.

Parallellt med den satsningen pågår en förstudie om en ny framtida logistiklösning för Mälardalen, med placering i Västerås.

I Kungälv har Ica Sverige tecknat en avsiktsförklaring med kommunen om en möjlig framtida etablering.

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Eric Lundberg är på väg att lämna Ica Sverige – men gör det med att lägga en ”långsiktig” mångmiljardsatsning” för framtiden på bordet. (Foto: Linus Sundahl-Djerf /TT)

Har skapat ”en ny målbild”

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”Med utgångspunkt från vad som är rätt för Ica-butikerna, en konkurrenskraftig och växande affär i en snabbt föränderlig omvärld har vi arbetat fram en ny målbild för vårt logistiknätverk”, säger Emma Lindström, logistikdirektör för Ica Sverige, i ett pressmeddelande.

”Ökad automation och utvecklingen mot regionala fullsortimentslager är strategiska vägval för Icas framtida logistiknätverk”, slår hon fast.

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