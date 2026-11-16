Bill Gates tjänar 3 miljarder varje år på soptippar med stora utsläpp

Han har investerat mer än 4 miljarder dollar i bolaget, över dubbelt så mycket som de minst 2 miljarder dollar han vid klimatmötet i Paris 2015 lovade att satsa på bolag som utvecklar bland annat geotermi och nya typer av kärnreaktorer.

Gates sålde sina olje- och gasaktier 2019 med motiveringen att han inte ville tjäna pengar på att omställningen dröjer, och i januari granskade The Guardian hur hans stiftelse ökat innehaven i oljebolag igen. Någon aktie i Republic har han däremot aldrig sålt, enligt börsdokumenten, trots att soptippar också är en stor klimatbov.

Bill Gates har fortsatt att investera i fossila bolag, men påstår själv att det inte är så, avslöjar The Guardian. (Foto: Alex Brandon/AP/TT)

Motsvarar 3 miljoner besinbilar

Metan bildas när matrester ruttnar under jord utan syre, och deponierna står för upp till en femtedel av USA:s metanutsläpp. På kort sikt värmer gasen omkring 80 gånger så mycket som koldioxid.

Republic uppger själv att bolaget släpper ut lika mycket växthusgaser som 3 miljoner bensinbilar på ett år, men satellitmätningar visar att även det är lågt räknat. I en studie av mätdata från 2019 för ett 70-tal stora amerikanska deponier låg två av Republics anläggningar i topp, och den värsta, i Indiana, läckte 13 gånger mer metan än bolaget rapporterade till miljömyndigheten EPA.

Mätorganisationen Carbon Mapper har funnit att bolagets deponi McCarty i Houston släpper ut mer än dubbelt så mycket som rapporterat.

Enligt ProPublica beror skillnaden på att Republic mäter gasen som brunnarna fångar och uppskattar resten med beräkningsmodeller i stället för att mäta läckaget. ”Vi står fast vid de hållbarhetsresultat vi har nått”, säger bolagets presstalesperson Rob Litt till ProPublica.