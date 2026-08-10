Ica-handlarnas vd lämnar: "Spelat avgörande roll"

Ica-handlarna är det främsta skälet både till att en tidigare extern ägare inte finns inom Ica i dag och till att Ica inte heller längre finns på Stockholms-börsen.

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Central maktposition

När Ica samtidigt har nästan hälften av den svenska marknaden för dagligvaror och är långt större än närmaste konkurrenten, är det naturligtvis så att uppdraget som vd för Ica-handlarna är en central maktposition i Dagligvaru-Sverige.

Den posten lämnar nu Göran Blomberg som i 17 år arbetat inom förbundet. Han var tidigare ekonomichef, CFO på nutidssvenska, men har de senaste fem åren varit vd för förbundet.

Nu lämnar Blomberg, 64 år i år. Jobbet för att ”inleda en ny fas i yrkeslivet”. Plan är att ägna sig åt uppdrag som rådgivare, styrelseledamot och investerare.

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