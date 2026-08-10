Göran Blomberg lämnar sitt uppdrag som vd för Ica-handlarna efter 17 år inom organisationen, de senaste fem åren som vd.
Ica-handlarnas vd lämnar: "Spelat avgörande roll"
Ica-handlarnas förbund är det verkliga maktorganet inom Ica-sfären. Där finns landets alla Ica-handlare samlade och de tvekar inte att utöva sin makt.
Ica-handlarna är det främsta skälet både till att en tidigare extern ägare inte finns inom Ica i dag och till att Ica inte heller längre finns på Stockholms-börsen.
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Central maktposition
När Ica samtidigt har nästan hälften av den svenska marknaden för dagligvaror och är långt större än närmaste konkurrenten, är det naturligtvis så att uppdraget som vd för Ica-handlarna är en central maktposition i Dagligvaru-Sverige.
Den posten lämnar nu Göran Blomberg som i 17 år arbetat inom förbundet. Han var tidigare ekonomichef, CFO på nutidssvenska, men har de senaste fem åren varit vd för förbundet.
Nu lämnar Blomberg, 64 år i år. Jobbet för att ”inleda en ny fas i yrkeslivet”. Plan är att ägna sig åt uppdrag som rådgivare, styrelseledamot och investerare.
”Har varit ett privilegium”
”Det har varit ett privilegium att få leda Ica-handlarnas förbund under de senaste fem åren och jag känner stor tacksamhet över att ha fått arbeta tillsammans med engagerade Ica-handlare, medarbetare och styrelseledamöter”, säger Göran Blomberg som tycker att det är rätt tid att lämna över stafettpinnen nu.
Göran Blomberg blir dock kvar som vd tills en efterträdare är utsedd och på plats.
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”Spelat avgörande roll”
Mikael Norling, ordförande för Ica-handlarna, riktar ett varmt tack till Göran Blomberg för hans insatser.
”Under hans ledarskap har Ica-handlarnas förbund spelat en avgörande roll i flera strategiskt viktiga frågor, inte minst utköpet av Ica-gruppen från börsen”, säger Norling.
”Göran har varit en stark ledare som byggt ett stort förtroende bland medlemmarna och bidragit till att ytterligare stärka Icas position och Ica-handlarnas konkurrenskraft”, tillägger han.
Mikael Norling, Ica-handlare från Karlskoga, är för övrigt årsbarn med Blomberg och blev ordförande för förbundet 2024 men hade då suttit i styrelsen sedan 2020.
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