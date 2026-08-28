Personalminskningar i alla fabriker väntar när Polarbröd tvingas skära ned. Förändrade frukostvanor anges som en orsak.
Livsmedelsjätte i svårt läge: "Tvingas skära ned"
Brödjätten Polarbröd i norr befinner sig i ett svårt läge och enligt koncernchefen Karin Bodin väntar varsel och personalminskningar.
”Vi har en dialog med facket, både Livs och Unionen”, säger Bodin hos VK.
”Det kommer att innebära personalneddragningar på samtliga tre arbetsställen, i Älvsbyn, Umeå och Bredbyn.”
Polarbröd-koncernen genomför en total översyn och säger sig ha ett utsatt läge.
Matpriser, lågprisfokus och förändrade frukostvanor anges som mer strukturella orsaker.
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Möte under torsdagen
Under torsdagen kallades medarbetarna på Polarbröd till information om den översyn som nu sker i företaget.
”Vi har valt att göra en total översyn eftersom det är viktigt att vi tillsammans inser allvaret i situationen. Vi har sett över våra kostnader på flera sätt men det behövs ytterligare åtgärder. Vi gör en anpassning till läget” säger Karin Bodin hos VK.
”Det går trögt. Det har varit mycket fokus i branschen på matpriser och lågpris samtidigt som vi ser andra trender än bröd till frukost”, menar koncernchefen.
”Samtidigt har vi en offensiv plan på att stärka företaget, och har beslutat om investeringar och satsning på export. Det här är fortfarande sviter efter branden för sex år sedan.”
Stabila – vi håller brödet högt
Våra frukostvanor är annars väldigt stabila – men har ruckats på de senaste decennierna.
En undersökning redan 2013 från Brödinstitutet visade att medan 59 procent av svenskarna generellt åt bröd varje dag, var andelen bland studenterna bara 36 procent, vanor de kan ha ta med sig in i vuxenlivet.
Samtidigt pekar andra siffror i en annan riktning. 93 procent av de som bor i Sverige äter bröd frekvent, konstaterade man i Brödtermometern 2023, den högsta siffran som uppmätts.
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”Besked om två, tre veckor”
Karin Bodin vill inte säga något om storleken på nedskärningarna.
”Det kan jag inte svara på i dag, vi måste låta processen ha sin gång. Vi har en dialog med facket och om ett par, tre veckor ska vi kunna komma med ett besked”, förklarar hon hos VK.
Polarbröd kommer i vilket fall inte att skifta fokus mot lågpris, förklarar Karin Bodin.
”Nej, det är inte vår plats. Vårt erbjudande är mer åt premiumhållet. Vi har varumärket med oss och har satsat på hållbarhetsarbete i 15 års tid”, slår hon fast.
”Många uppskattar det vi gör, och vi vill hellre vara ett aktivt val än det billigaste.”
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