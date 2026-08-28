Livsmedelsjätte i svårt läge: "Tvingas skära ned"

”Det kommer att innebära personalneddragningar på samtliga tre arbetsställen, i Älvsbyn, Umeå och Bredbyn.”

Polarbröd-koncernen genomför en total översyn och säger sig ha ett utsatt läge.

Matpriser, lågprisfokus och förändrade frukostvanor anges som mer strukturella orsaker.

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Möte under torsdagen

Under torsdagen kallades medarbetarna på Polarbröd till information om den översyn som nu sker i företaget.

”Vi har valt att göra en total översyn eftersom det är viktigt att vi tillsammans inser allvaret i situationen. Vi har sett över våra kostnader på flera sätt men det behövs ytterligare åtgärder. Vi gör en anpassning till läget” säger Karin Bodin hos VK.

”Det går trögt. Det har varit mycket fokus i branschen på matpriser och lågpris samtidigt som vi ser andra trender än bröd till frukost”, menar koncernchefen.

”Samtidigt har vi en offensiv plan på att stärka företaget, och har beslutat om investeringar och satsning på export. Det här är fortfarande sviter efter branden för sex år sedan.”

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