Sven Hagströmer och Max Martin köper Bruno Mathsson

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Nu rapporterar Dagens Industri att Norrstigen meddelar att man har förvärvat Bruno Mathsson International AB, känt för bland annat fåtöljerna Pernilla, Karin och Jetson.

De säljer Bruno Mathsson till Hagströmer & Co

Det är familjen Thelander som uppges ha sålt det kända möbeldesignföretaget till Norrstigen. Bröderna Bo och Dan Thelander tog över företaget efter sin far Henry, som enligt Di började arbeta med Bruno Mathsson 1948.

Norrstigens medgrundare Hampus Hellermark uppger i ett mejl till tidningen att Norrstigens ambition är att fortsätta ”bygga vidare på det som gör Bruno Mathsson unikt”.

Målet är också, förklarar Hellermark, att se till så att varumärket maximerar sin potential.

Producera möbler från Bruno Mathsson-arkivet

Norrstigen är öppen för idén, framgår det, att tillverka föremål som Bruno Mathsson skissat på i ritningar men som aldrig tagits fram i produktion.

Dessa ritningar finns, enligt Norrstigen, i den klassiska möbeldesignerns arkiv.

”Det tror vi att det finns en fantastisk möjlighet att, med stor respekt för arvet, låta delar av Bruno Mathssons formgivning se dagens ljus för första gången”, skriver Hellermark till Di.

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