Arméchef förfalskade kvitton för 83 000 kronor – så gick det till

Chefen riskerar som mest sex års fängelse för semesterfifflet, men ett erkännande ger normalt strafflindring i norsk rätt. Saken ska behandlas som erkännandemål i Hedmarken og Østerdal tingrett i slutet av september.

När anställda reser i jobbet lägger de ofta ut pengar själva och skickar sedan in en reseräkning med kvitton. Arbetsgivaren betalar tillbaka det som hör till tjänsteresan. Privata utgifter ska inte ingå, vilket familjens kostnader räknas som.

Så gick fusket till

Enligt åtalet använde mannen Adobe Pro och strök familjemedlemmarnas namn från flygbiljetter och boende från semestern. Han ändrade också antalet personer som bodde i den hyrda lägenheten.

Dessutom skickade han in kvitton på 250 dollar, motsvarande 2 382 kronor, för förtäring som aldrig utnyttjats. Totalt fick han tillbaka 82 393 norska kronor, vilket motsvarar ungefär 83 966 svenska kronor, enligt Dagens Næringsliv.

Fusket upptäcktes av en tillfällighet, när en anställd råkade snubbla över kvittona. Försvaret polisanmälde den 26 januari. Mannen hade då redan lämnat sin chefsroll och pensionerades i mars.