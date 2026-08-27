Kunden klagade på att hans bröd vägde för lite. Då tvingades den tyska bagaren investera 15 000 euro i nya vågar för att det inte ska ske igen.
Tio gram bröd saknades – det kostade bagaren 15 000 euro
I över 60 år har bageriet Breitner i bayerska Pfaffenhofen an der Ilm, norr om München, sålt halva bröd på ett enkelt sätt: en limpa delas mitt itu och kunden betalar halva priset.
Men en kund tog med sig sitt halva bröd hem och vägde det, med resultatet tio gram mindre än hälften av den angivna vikten på hela brödet.
Kunden hörde av sig till bageriet.
”Ibland vinner man, ibland förlorar man. Nästa gång är det säkert tio gram mer”, svarade Breitner, enligt Euronews som hänvisar till de tyska medierna Bild och RTL.
Myndigheterna krävde vägning
Det skulle han inte ha gjort.
Kunden kontaktade i stället myndigheterna. Den lokala myndigheten för mått och vikt meddelade att bageriet inte längre kunde fortsätta att bara dela en limpa och ta halva priset.
Varje halva måste i stället vägas.
För Breitner innebar det att nio kassor i sex butiker behövde utrustas med nya, godkända precisionsvågar och kopplas till kassasystemen. Med mjukvara, installation och utbildning landade kostnaden på omkring 15 000 euro, enligt bagaren.
”Det var mitt misstag. Jag borde bara ha gett honom ett bröd gratis”, säger Breitner till tyska medier.
”Ensamstående behöver halva bröd”
Tidigare kostade en halv limpa ett fast belopp. Nu kan priset skilja några cent beroende på exakt vikt. Breitner säger att kontanterna därför har börjat fyllas med en- och tvåcentmynt.
Hans dotter Amelie Breitner, som arbetar i familjeföretaget, säger att varje försäljning bara kräver några extra knapptryckningar. Under rusningstid märks det ändå.
Trots kostnaden tänker familjen fortsätta sälja halva bröd.
”Ensamstående behöver halva bröd. De kan inte köpa ett helt och sedan kasta resten”, säger Matthias Breitner.
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