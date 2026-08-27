Tio gram bröd saknades – det kostade bagaren 15 000 euro

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Men en kund tog med sig sitt halva bröd hem och vägde det, med resultatet tio gram mindre än hälften av den angivna vikten på hela brödet.

Kunden hörde av sig till bageriet.

”Ibland vinner man, ibland förlorar man. Nästa gång är det säkert tio gram mer”, svarade Breitner, enligt Euronews som hänvisar till de tyska medierna Bild och RTL.

Myndigheterna krävde vägning

Det skulle han inte ha gjort.

Kunden kontaktade i stället myndigheterna. Den lokala myndigheten för mått och vikt meddelade att bageriet inte längre kunde fortsätta att bara dela en limpa och ta halva priset.

Varje halva måste i stället vägas.

För Breitner innebar det att nio kassor i sex butiker behövde utrustas med nya, godkända precisionsvågar och kopplas till kassasystemen. Med mjukvara, installation och utbildning landade kostnaden på omkring 15 000 euro, enligt bagaren.

”Det var mitt misstag. Jag borde bara ha gett honom ett bröd gratis”, säger Breitner till tyska medier.