Lita på oss – annars tar vi inte ansvar

Amy Edmondson kliver allt mer fram som en guru inom olika typer av management.

I december fick hon ta emot Financial Times och Schroders pris ”Business Book of the Year”.

Priset fick Edmondson för ”Right Kind of Wrong”, en management-bok som, bland mycket annat, handlar om att lära sig av misslyckanden och om att ta rätt risker.

”Intelligent misslyckande” är en central term i boken.

Banbrytande

Amy Edmondson är professor i ledarskap vid Harvard, författare till sju böcker och mer än 75 vetenskapliga artiklar och fallstudier.

Mest känd är hon för ett banbrytande arbete kring psykologisk säkerhet, som inspirerat mängder av akademisk forskning senaste 15 åren.