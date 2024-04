Svenskt näringsliv går till attack mot regeringen

Börs & Finans

Därför ratar "Sveriges Warren Buffett" finansbranschen

Det kostar mer än det smakar att gå in i finansbranschen. Det slår Spiltans vd Per H Börjesson fast och kallar sektorn “trög”. Spar-gurun Per H Börjessons husgud, superinvesteraren Warren Buffett, införde en telefonsvarare till sig själv efter att ha förlorat multum i flygbranschen. “Köp inga flygbolag”, löd meddelandet. Nu funderar “Sveriges Warren Buffett” på …