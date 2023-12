Prisade boken som lär oss göra fel – på rätt sätt

Att göra fel på rätt sätt. Med exempel från hjärttransplantationer till flygplanskrascher.

Ett vinnande koncept? Definitivt.

Nu får Amy Edmondson ta emot Financial Times och Schroders pris ”Business Book of the Year”.

Priset får Edmondson för ”Right Kind of Wrong”, en mainstream management-bok som juryn konstaterar kan ge kunskap och insikter för ledare av alla slag.

Förutom äran får Edmondson 30 000 pund, motsvarande strax under 400 000 kronor.

Meriterad vinnare

Det är en meriterad pristagare juryn valt.

Amy Edmondson är professor i ledarskap vid Harvard, författare till sju böcker och mer än 75 artiklar och fallstudier.

Mest känd är hon för ett banbrytande arbete kring psykologisk säkerhet, som inspirerat mängder av akademisk forskning senaste 15 åren.

Nu prisade ”Right Kind of Wrong” handlar om att lära sig av misslyckanden och om hur man tar rätt risker.

”Intelligent misslyckande”, är en central term i boken som är den första mainstream management-boken att vinna detta nu 19-åriga pris.