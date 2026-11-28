Minst var tionde anställd hade 2025 en intjänad lön över pensionstaket för allmän pension, och i 60 yrken låg medianlönen över taket, visar en genomgång av SCB:s lönestatistik. För en bankchef på högsta chefsnivån med yrkets medianlön gick 91 641 kronor om året av arbetsgivarens ålderspensionsavgift till statsbudgeten utan att ge någon pension.
Var tionde löntagare över pensionstaket – arbetsgivarens avgift blir bara skatt
Intjänandetaket låg 2025 på 650 442 kronor om året, eller 54 204 kronor i månaden, enligt Skatteverket. Den anställdes allmänna pensionsavgift på 7 procent tas inte ut på lön över taket. Arbetsgivarens ålderspensionsavgift på 10,21 procent tas däremot ut på hela lönen, och det som betalas på lönen över taket förs till statsbudgeten och ger ingen pensionsrätt.
I SCB:s lönestatistik för 2025 låg den 90:e percentilen för samtliga anställda på 61 700 kronor i månaden. Det är 7 496 kronor över taket. Medianlönen låg över taket i 60 av de 389 yrken där SCB redovisar en median, varav 39 chefsyrken. Räknat på tolv månaders medianlön blir avgiften utan pensionsrätt störst för bankchefer på nivå 1, som har en medianlön på 129 000 kronor i månaden.
|Yrke
|Medianlön 2025, kr/mån
|Avgift utan pensionsrätt, kr/år
|Bankchefer med flera, nivå 1
|129 000
|91 641
|Specialistläkare
|96 800
|52 189
|Traders och fondförvaltare
|86 500
|39 570
|Ekonomi- och finanschefer, nivå 1
|77 800
|28 910
|Bankchefer med flera, nivå 2
|75 300
|25 847
|Matematiker och aktuarier
|73 800
|24 010
|Verkställande direktörer
|68 400
|17 394
|Affärs- och företagsjurister
|67 800
|16 658
|Finansanalytiker och investeringsrådgivare
|67 400
|16 168
|Advokater
|66 000
|14 453
Avgiften är 10,21 procent av årslönen över 2025 års tak på 650 442 kronor. Bonusar ingår inte i SCB:s månadslön, så beloppen är snarare för låga än för höga. Bankchefer med flera avser SCB:s yrkeskod 1611 och 1612. Källa: SCB och Skatteverket, egen beräkning.
Taket följer inkomstbasbeloppet, som regeringen den 12 november fastställde till 86 600 kronor för 2027. I år ligger taket på 673 038 kronor, och den 1 januari 2027 stiger det därför till 698 862 kronor om året, eller 58 239 kronor i månaden. Med 2025 års löner skulle medianlönen fortfarande ligga över taket i 43 yrken.
Pensionsmyndigheten och Svenskt Näringsliv tar upp avgiften över taket i sina remissvar på pensionsavgiftsutredningen, som regeringen skickade på remiss i juni. Utredningen har analyserat en höjning av den samlade pensionsavgiften från 17,21 till 18,5 procent av lönen.
Pensionsmyndigheten påpekar i sitt remissvar att statliga avgifter ska svara mot en direkt motprestation. ”När en avgift tas ut på inkomster över intjänandetaket utan att ge en motsvarande pensionsförmån, övergår den i praktiken till att vara en ren skatt”, skriver myndigheten och vill att avgiftsstrukturen ses över om regeringen tillsätter en ny utredning om höjd avgift.
Svenskt Näringsliv vill att frågan om avgiften över taket löses innan någon höjning prövas. ”Antingen ska avgiften ge pensionsrätt eller så ska ett tak införas”, skriver organisationen i det remissvar som vice vd Mattias Dahl undertecknade den 26 oktober. Organisationen är emot en höjd avgift, och i en intervju på organisationens sajt den 26 november kopplade Mattias Dahl kravet till höjningen. ”Innan mer pengar betalas in måste det också vara tydligt vad de ska användas till”, säger han.