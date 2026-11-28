I SCB:s lönestatistik för 2025 låg den 90:e percentilen för samtliga anställda på 61 700 kronor i månaden. Det är 7 496 kronor över taket. Medianlönen låg över taket i 60 av de 389 yrken där SCB redovisar en median, varav 39 chefsyrken. Räknat på tolv månaders medianlön blir avgiften utan pensionsrätt störst för bankchefer på nivå 1, som har en medianlön på 129 000 kronor i månaden.

Yrke Medianlön 2025, kr/mån Avgift utan pensionsrätt, kr/år Bankchefer med flera, nivå 1 129 000 91 641 Specialistläkare 96 800 52 189 Traders och fondförvaltare 86 500 39 570 Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 77 800 28 910 Bankchefer med flera, nivå 2 75 300 25 847 Matematiker och aktuarier 73 800 24 010 Verkställande direktörer 68 400 17 394 Affärs- och företagsjurister 67 800 16 658 Finansanalytiker och investeringsrådgivare 67 400 16 168 Advokater 66 000 14 453

Avgiften är 10,21 procent av årslönen över 2025 års tak på 650 442 kronor. Bonusar ingår inte i SCB:s månadslön, så beloppen är snarare för låga än för höga. Bankchefer med flera avser SCB:s yrkeskod 1611 och 1612. Källa: SCB och Skatteverket, egen beräkning.

Taket följer inkomstbasbeloppet, som regeringen den 12 november fastställde till 86 600 kronor för 2027. I år ligger taket på 673 038 kronor, och den 1 januari 2027 stiger det därför till 698 862 kronor om året, eller 58 239 kronor i månaden. Med 2025 års löner skulle medianlönen fortfarande ligga över taket i 43 yrken.

Pensionsmyndigheten och Svenskt Näringsliv tar upp avgiften över taket i sina remissvar på pensionsavgiftsutredningen, som regeringen skickade på remiss i juni. Utredningen har analyserat en höjning av den samlade pensionsavgiften från 17,21 till 18,5 procent av lönen.

Pensionsmyndigheten påpekar i sitt remissvar att statliga avgifter ska svara mot en direkt motprestation. ”När en avgift tas ut på inkomster över intjänandetaket utan att ge en motsvarande pensionsförmån, övergår den i praktiken till att vara en ren skatt”, skriver myndigheten och vill att avgiftsstrukturen ses över om regeringen tillsätter en ny utredning om höjd avgift.

Svenskt Näringsliv vill att frågan om avgiften över taket löses innan någon höjning prövas. ”Antingen ska avgiften ge pensionsrätt eller så ska ett tak införas”, skriver organisationen i det remissvar som vice vd Mattias Dahl undertecknade den 26 oktober. Organisationen är emot en höjd avgift, och i en intervju på organisationens sajt den 26 november kopplade Mattias Dahl kravet till höjningen. ”Innan mer pengar betalas in måste det också vara tydligt vad de ska användas till”, säger han.