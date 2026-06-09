2 000 svenska chefer från tio myndigheter utbildas nu för kris och krig. ”Det här stärker vår förmåga att agera när det verkligen gäller”.
2 000 svenska chefer utbildas för krig
Satsningen på den uppbyggda, svenska beredskapen fortsätter. Nu handlar det om att utbilda 2 000 chefer från tio svenska myndigheter för kris och krig.
”Vår vardag är i hög grad regelstyrd, vilket är en styrka. Samtidigt behöver vi som chefer och ledare kunna fatta snabba beslut, prioritera rätt och ta ansvar för helheten i pressade situationer”, säger Malin Malm.
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”Ger oss handfasta verktyg”
Hon är en av de chefer på Försäkringskassan som gått utbildningen ”Handlingskraftigt ledarskap i kris och krig”.
”Den här satsningen ger oss handfasta verktyg och stärker vår förmåga att agera när det verkligen gäller”, betygsätter hon.
En av det civila försvarets viktigaste uppgifter är att se till att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar i alla lägen, även under kris och krig.
”Den här utbildningen ska ge cheferna ökad förmåga att kunna agera snabbt, beslutsamt och med gott omdöme i osäkra lägen och förhoppningsvis också inspirera flera delar av civilsamhället”, säger Monica Sjöstrand, lektor i ledarskap och ledning på Försvarshögskolan.
Utbildas under 1,5 år
Samtliga 2 000 chefer från myndigheterna ska gå utbildningen på fem orter i Sverige under en period av 18 månader.
Utbildningen omfattar 2-3 dagars självstudier samt två dagar i grupp. Försvarshögskolan har under hösten utbildat de 40 handledare från de olika myndigheterna som ska leda utbildningarna.
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”Måste fungera i alla lägen”
”Våra myndigheter måste fungera i alla lägen oavsett vad som händer”, understryker Nils Öberg, Försäkringskassans generaldirektör och en av initiativtagarna till utbildningen.
Utbildningen, som är den första i sitt slag och startade vid årsskiftet, har tagits fram i ett samarbete mellan Försäkringskassan och Skatteverket tillsammans med Försvarshögskolan och myndigheterna.
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Fakta/Cheferna som utbildas för krig
Utbildningen ”Handlingskraftigt ledarskap i kris och krig” omfattar tio myndigheter i beredskapssektorerna ekonomisk säkerhet och försörjning av grunddata.
Arbetsförmedlingen
Bolagsverket
Digg (Myndigheten för digital förvaltning)
Försäkringskassan
Lantmäteriet
Pensionsmyndigheten
Riksarkivet
Riksgälden
Skatteverket
Statens servicecenter
Valmyndigheten
(Källa: Försäkringskassan)