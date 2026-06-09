2 000 svenska chefer utbildas för krig

”Vår vardag är i hög grad regelstyrd, vilket är en styrka. Samtidigt behöver vi som chefer och ledare kunna fatta snabba beslut, prioritera rätt och ta ansvar för helheten i pressade situationer”, säger Malin Malm.

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”Ger oss handfasta verktyg”

Hon är en av de chefer på Försäkringskassan som gått utbildningen ”Handlingskraftigt ledarskap i kris och krig”.

”Den här satsningen ger oss handfasta verktyg och stärker vår förmåga att agera när det verkligen gäller”, betygsätter hon.

En av det civila försvarets viktigaste uppgifter är att se till att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar i alla lägen, även under kris och krig.

”Den här utbildningen ska ge cheferna ökad förmåga att kunna agera snabbt, beslutsamt och med gott omdöme i osäkra lägen och förhoppningsvis också inspirera flera delar av civilsamhället”, säger Monica Sjöstrand, lektor i ledarskap och ledning på Försvarshögskolan.