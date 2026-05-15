Var tredje anställd i Sverige tycker att de inte har den lön de förtjänar. Problemet? Lika många vågar inte begära påökt.
Var tredje svensk vågar inte begära påökt
Dagens PS har rett ut vad toppcheferna tjänar och vilka det är som arbetar längst och – inte minst – de genomsnittliga lönerna i Sverige.
Män tjänar i snitt, enligt SCB:s senaste lönestatistik, 43 800 kronor i månaden och kvinnor 39 300 kronor, en skamlig skillnad på 4 500 kronor i månaden.
Det finns, som alltid, plus och minus när det gäller svenskarna och lönen. Det framgår tydligt av en ny undersökning från HR-leverantören SD Worx , där 589 HR-chefer och 1 000 anställda svarat.
Plus: Lönen kommer i tid
Ska vi börja med det bra? Svenska arbetsgivare levererar lönen rätt och i tid. 6 av 7 anställda säger att de alltid får lönen i tid, 8 av 10 tycker dessutom att det är enkelt att förstå sina lönebesked.
Problemet är i stället vad som står på de lättlästa lönebeskeden. Knappt hälften av de anställda tycker att deras lön är konkurrenskraftig, om man jämfört med liknande jobb i andra företag.
Lika stora andel – 4 av 10 – menar att lönen är relevant kontra levnadskostnaderna – och var tredje anser att lönen inte är rättvis sett till arbetsinsats eller konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.
Minus: Vågar inte begära påökt
”Det är ett tydligt gap mellan hur arbetsgivare och anställda uppfattar lönesituationen. Löneadministrationen fungerar tekniskt sett bra i Sverige, men tillfredsställelsen med lönenivån halkar efter”, konstaterar Fanny Fremdling hos SD Worx.
”När dessutom var tredje anställd inte känner sig trygg med att lyfta frågan, riskerar missnöjet att aldrig komma upp till ytan, vilket på sikt påverkar både engagemang och rörlighet”, tillägger hon.
Vanligt med ekonomisk stress
Så är det nämligen också. Nära 4 av 10 svenska anställda i undersökningen upplever ekonomisk stress.
Var sjätte uppger dessutom att de fått en befordran det senaste året – utan lönepåslag.
Mer än varannan anställd i Sverige anser lönetransparens är en viktig faktor när de väljer arbetsgivare.
Ändå är medvetenheten om det EU-direktiv som syftar till att öka just transparensen anmärkningsvärt låg.
Vill ha transparens
Endast var fjärde anställd känner till vad direktivet innebär för deras rättigheter.
Varannan arbetande svensk efterfrågar alltså transparens, men tre av fyra vet inte att det snart kan bli en lagstadgad rättighet att begära ut just den informationen.
”Lönetransparens är inte en intern rapportövning. Det handlar om att anställda faktiskt känner till sina rättigheter, förstår hur lönen sätts och upplever att systemet är rättvist. Organisationer som lyckas med det bygger ett förtroende som i dag är en konkurrensfördel på arbetsmarknaden”, menar Fanny Fremdling.