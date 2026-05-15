Var tredje svensk vågar inte begära påökt

Minus: Vågar inte begära påökt

”Det är ett tydligt gap mellan hur arbetsgivare och anställda uppfattar lönesituationen. Löneadministrationen fungerar tekniskt sett bra i Sverige, men tillfredsställelsen med lönenivån halkar efter”, konstaterar Fanny Fremdling hos SD Worx.

”När dessutom var tredje anställd inte känner sig trygg med att lyfta frågan, riskerar missnöjet att aldrig komma upp till ytan, vilket på sikt påverkar både engagemang och rörlighet”, tillägger hon.

Vanligt med ekonomisk stress

Så är det nämligen också. Nära 4 av 10 svenska anställda i undersökningen upplever ekonomisk stress.

Var sjätte uppger dessutom att de fått en befordran det senaste året – utan lönepåslag.

Mer än varannan anställd i Sverige anser lönetransparens är en viktig faktor när de väljer arbetsgivare.

Ändå är medvetenheten om det EU-direktiv som syftar till att öka just transparensen anmärkningsvärt låg.

Överens om nya tag? Men steget dit är långt när en av tre inte vågar begära påökt – trots att lika många tycker att de inte har den lön de förtjänar. (Foto: Anders Wiklund/TT)

Vill ha transparens

Endast var fjärde anställd känner till vad direktivet innebär för deras rättigheter.

Varannan arbetande svensk efterfrågar alltså transparens, men tre av fyra vet inte att det snart kan bli en lagstadgad rättighet att begära ut just den informationen.

”Lönetransparens är inte en intern rapportövning. Det handlar om att anställda faktiskt känner till sina rättigheter, förstår hur lönen sätts och upplever att systemet är rättvist. Organisationer som lyckas med det bygger ett förtroende som i dag är en konkurrensfördel på arbetsmarknaden”, menar Fanny Fremdling.

