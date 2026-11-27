”Ovzon kan erbjuda detta”

Socialdemokraten Markus Selin krävde redan den 20 januari besked i riksdagen om vilken egen militär kommunikationsförmåga Sverige bygger. ”Men rådighet prövas inte i samverkan, utan den prövas i kris”, sa han i interpellationsdebatten med försvarsminister Pål Jonson.

Jonson svarade att regeringens extra satellitsatsning, drygt 1,3 miljarder kronor, går till spaning och övervakning. På frågan om Sverige har egen förmåga sa han att ”det finns företag som delvis levererar tjänster till detta. Ovzon är ett företag som kan erbjuda detta”.

Ukrainas problem med Starlink visar behovet av självständighet, enligt Ovzons vd Per Norén. Starshield, den militära versionen av Starlink, strypte i oktober uppkopplingen för utrustning som rör sig snabbare än cirka 160 kilometer i timmen, vilket slog mot ukrainska drönare, och Musk lade ansvaret på den amerikanska staten med orden att ”alla begränsningar av hastighet eller användning beslutas av den amerikanska militären och ytterst av presidenten”.

Om strypningen sa Norén till Advanced Television den 23 oktober att ”vi är inte en del av det och vi kan leverera i alla de fallen”. Enligt honom är EU:s planerade satellitnät IRIS² inte i drift förrän 2029, och länder som saknar egen förmåga i dag överväger därför Ovzon.

Norge har gjort det motsatta valet. Det norska försvaret har 180 Starlink-abonnemang enligt Aftenposten, och när Miljøpartiet de Grønnes vice partiledare Ingrid Liland i Stortinget den 23 oktober krävde stopp för fler ville försvarsminister Tore Onshuus Sandvik inte lova något. ”Norsk försvarsförmåga kan inte vara beroende av att Trump är på gott humör. Det är han sällan”, sa Liland till Aftenposten enligt Teknisk Ukeblad. Den 6 november rapporterade Advanced Television att Norge upphandlat Starlink för försvaret och andra säkerhetsmyndigheter i ett avtal värt upp till 450 miljoner norska kronor, cirka 470 miljoner svenska.

Byggd för Mellanöstern

Ovzons enda egna satellit, Ovzon 3, står över Indiska oceanen på 59,7 grader östlig longitud. Från den positionen står den 14 grader över horisonten i Stockholm och drygt 8 grader i Kiruna, mot nästan 48 grader i Bagdad. Positionen bestämdes 2018, när det amerikanska försvaret var Ovzons viktigaste kund, och satelliten passar bäst för Mellanöstern, Östeuropa, Afrika och Indiska oceanen, enligt Affärsvärldens genomgång av Ovzon. Vid så låga vinklar som i Sverige skyms signalen lätt av terräng och byggnader, skriver Affärsvärlden. Norén har sagt till Affärsvärlden att vinkeln kräver mer planering men inte hindrar en majoritet av användarfallen.

Affärsvärlden ser ändå spår av vinkeln i FMV-avtalet. Det levereras på kapacitet som Ovzon hyr av andra satellitoperatörer, och enligt delårsrapporten var kostnaden för inköpt satellitkapacitet och andra direkta kostnader 86 miljoner kronor under tredje kvartalet, mot 67 miljoner ett år tidigare.

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Avtalet som bär bolaget

FMV:s tvååriga avtal på 1 038 miljoner kronor tecknades i maj 2025, löper ut sommaren 2027 och står för huvuddelen av intäkterna. Av de 725 miljoner kronor som Ovzon omsatte under januari till september kom 679 miljoner från svenska kunder.

Orderboken har mer än halverats sedan FMV-ordern, från 1 159 miljoner kronor i slutet av juni 2025 till 570 miljoner i slutet av september, eftersom bolaget levererar mer än det får in i nya order. Av den ska cirka 228 miljoner kronor intäktsföras under 2027, motsvarande 31 procent av omsättningen för helåret 2025 på 735 miljoner.

Affärsvärldens prognos om oförändrad omsättning nästa år förutsätter att FMV förnyar avtalet, vilket analysen bedömer som sannolikt. Ovzon-aktien handlades på fredagseftermiddagen till 39,54 kronor, upp 3,1 procent under dagen men 43 procent under toppen på 69,40 kronor den 26 maj.