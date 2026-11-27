Chefsfönstret stänger alltså vid 45, minst 22 år före den riktålder på 67 år som gäller för alla födda 1960 till 1964, och för senare årskullar ska riktåldern följa medellivslängden uppåt. Redan bland chefer i åldern 46 till 50 år ser fler sin egen ålder som en nackdel än som en fördel, men cheferna placerar problemet främst hos andra, och sex av tio säger att de själva är trygga med att rekrytera chefer i alla åldrar.

”Det märkliga är att vi som samhälle säger åt folk att jobba längre, samtidigt som en chef på 55 i praktiken räknas bort. Man har kanske tio, tolv år kvar att ge, ofta de år när man kan som mest”, säger Jenny Hagström, ordförande för LPT, till Chef.

Under 2024 var ungefär var fjärde chef i Sverige mellan 55 och 64 år, enligt Ledarnas statistik över chefer, och andelen har ökat med 4,0 procentenheter på tio år, så gruppen som står utanför fönstret växer.

När de söker nya chefsjobb märks åldern. Bland chefer över 55 år tror 35 procent att åldern var orsaken till att de valdes bort i en rekrytering, och en fjärdedel av cheferna i LPT:s undersökning avstår helt från att söka nya chefsroller eftersom de räknar med att åldern blir en nackdel.

Mer än hälften av de nya jobb som kommit till i Sverige under de senaste tio åren har gått till svenskar över 55 år. Det är äldre som driver på, men som chef har du sämre förutsättningar. (Foto: Martina Holmberg /TT)

Äldre arbetslösa blir kvar längre

Antalet arbetslösa över 55 ökar och var i genomsnitt 75 000 under 2025. I december utgjorde de 21 procent av de inskrivna arbetslösa men 33 procent av dem som varit utan jobb i mer än två år, enligt Arbetsförmedlingens rapport om äldre arbetslösa. Myndigheten ser samma mönster som LPT, att äldre som räknar med att bli bortvalda slutar söka.

”Om äldre förväntar sig att bli diskriminerade på grund av ålder kan det medföra att de inte söker jobb. Därmed finns en risk att de lämnar arbetsmarknaden i förtid, vilket påverkar utbudet av arbetskraft negativt”, säger Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

En rekryterare som inte frågar om ålder

ANNONS

Chefsrekryterarna avgör i praktiken vilka som får chansen att leda, enligt LPT, som i oktober gav sin utmärkelse Årets initiativ till rekryteringsföretaget Human Capital. Företaget genomför mer än 200 chefsrekryteringar om året, och rekryterarna frågar inte efter ålder, letar inte efter födelseår i cv:t och ber inte om foto, enligt LPT:s motivering.

”Ålder är ointressant när vi bedömer om en person passar för en viss roll. I de fall ålder får en plats i rekryteringar gör det tyvärr att många företag sorterar bort bra chefer innan de ens har träffat dem”, säger Ulrika Huss, senior rekryteringskonsult på Human Capital.