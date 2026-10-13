De som tar ansvar får jobba mest – smitarna går fria

”De säger inte ifrån, och de får positiv feedback.”

Företagsläkaren Fredrik Sparring på Avonova gav samma bild i artikeln. ”Oftast är det de här högpresterande personerna som kompenserar genom att arbeta på kvällar och helger. Och de vill inte gärna tala om att de mår dåligt”, sade han.

Elin Åberg beskrev i en debattartikel i Kollega i april den ansvarstagande som ”den folk lutar sig mot när något behöver lösas och ingen annan har lust”.

Chefen tar den enkla vägen

Varför arbetet hamnar just där har forskare vid Cornell och Northeastern University undersökt i en serie studier med över 4 300 chefer och anställda. Extra uppgifter går till de medarbetare som verkar mest engagerade, även när kollegorna presterar lika bra, eftersom cheferna tror att de motiverade både uppskattar extrajobbet och tål det bättre än andra.

Helt grundlös är tanken inte, eftersom en internationell sammanställning av 186 studier som publicerades i maj visar ett tydligt samband mellan att gå utöver sina uppgifter och att må bra, även om kvinnor får ut mindre av det än män i form av livstillfredsställelse.

När det gäller extrauppgifter som chefen delar ut är båda antagandena ändå fel, skriver forskarna bakom extrajobbsstudien i Harvard Business Review. Cheferna trodde att extrauppgifterna skulle sänka arbetsglädjen med 0,2 poäng, medan de anställda själva rapporterade en nedgång på en hel poäng, enligt Northeastern University.

För de ansvarstagande blir det också svårare att komma vidare. I en europeisk industrikoncern med över 200 000 anställda säger tre av fyra chefer att det förekommer att duktiga medarbetare hålls kvar trots att de borde ha fått gå vidare, enligt en studie som publicerades i American Economic Review i augusti.

Chefen bedöms efter hur det egna teamet presterar och har därför lite att vinna på att släppa sina bästa.

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Det blir mer påtagligt ju större en organisation är. Något som påverkar Sverige, som domineras av storföretag och många småföretagare. Statistiskt innebär det att många i storbolagen får en förhållandevis stor arbetsbörda.

Enligt Ekonomifakta har bara 0,1 procent av företagen i Sverige 250 anställda eller fler, men de står ändå för flest anställda, över en miljon personer 2025. Av alla företag har 96 procent färre än tio anställda.