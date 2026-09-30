Konkurser slår rekord i Tyskland – men sjunker i Sverige

– De har nu nått en rekordnivå och fortsätter att öka. Vi hade egentligen trott att de skulle stabiliseras, säger han.

Det som händer i Gulfregionen håller trycket uppe. Coface räknar nu med att konkurserna i världens stora ekonomier ökar med omkring 7 procent i år. I juni låg bolagets globala prognos på 6 procent. Det var redan mer än dubbelt så mycket som prognosen vid årets början.

Energikrävande branscher pressas hårdast

Durand pekar ut bolag som gör av med mycket energi som de mest utsatta, tillsammans med fordonsindustrin, kemin och detaljhandeln. Enligt honom drar konsumenterna ner på sina utgifter och sparar i stället.

Kriget med Iran har hållit oljepriserna kvar på höga nivåer. Enligt Durand kan konflikten i Gulfen ensam sänka den globala tillväxten med en halv procentenhet under 2026 och 2027.

– Det är den svagaste globala tillväxten på länge, säger han.

Västeuropa står för över 60 procent av världens storkonkurser, enligt Allianz Trade. Under första halvåret räknade kreditförsäkraren in 33 konkurser bland tyska bolag som omsätter mer än 50 miljoner euro om året. Det är 10 procent fler än i fjol. Globalt ökade storkonkurserna med 13 procent, till 247.

I Tyskland står fordonsbranschen för flest fall. I september inleddes ett insolvensförfarande för Tysklands största Renault-handlare. Senare samma månad ansökte aluminiumleverantören Schüle om konkurs efter 75 år.