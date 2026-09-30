Konkurserna i världens stora ekonomier, däribland Tyskland, har nått rekordnivå och väntas öka med omkring 7 procent i år. I Sverige har de minskat sju av årets åtta månader.
Konkurser slår rekord i Tyskland – men sjunker i Sverige
I augusti gick 413 svenska aktiebolag i konkurs. Det är den lägsta augustisiffran på fyra år, enligt Creditsafe.
Ute i världen ser det helt annorlunda ut. Xavier Durand, vd för franska Coface, säger i en intervju med Börsen-Zeitung att konkurserna har stigit sedan 2021, efter bottennivån under pandemin.
– De har nu nått en rekordnivå och fortsätter att öka. Vi hade egentligen trott att de skulle stabiliseras, säger han.
Det som händer i Gulfregionen håller trycket uppe. Coface räknar nu med att konkurserna i världens stora ekonomier ökar med omkring 7 procent i år. I juni låg bolagets globala prognos på 6 procent. Det var redan mer än dubbelt så mycket som prognosen vid årets början.
Energikrävande branscher pressas hårdast
Durand pekar ut bolag som gör av med mycket energi som de mest utsatta, tillsammans med fordonsindustrin, kemin och detaljhandeln. Enligt honom drar konsumenterna ner på sina utgifter och sparar i stället.
Kriget med Iran har hållit oljepriserna kvar på höga nivåer. Enligt Durand kan konflikten i Gulfen ensam sänka den globala tillväxten med en halv procentenhet under 2026 och 2027.
– Det är den svagaste globala tillväxten på länge, säger han.
Västeuropa står för över 60 procent av världens storkonkurser, enligt Allianz Trade. Under första halvåret räknade kreditförsäkraren in 33 konkurser bland tyska bolag som omsätter mer än 50 miljoner euro om året. Det är 10 procent fler än i fjol. Globalt ökade storkonkurserna med 13 procent, till 247.
I Tyskland står fordonsbranschen för flest fall. I september inleddes ett insolvensförfarande för Tysklands största Renault-handlare. Senare samma månad ansökte aluminiumleverantören Schüle om konkurs efter 75 år.
Svenska konkurser minskar brett
Sverige följer inte trenden. Konkurserna i augusti var 5 procent färre än samma månad i fjol, enligt UC. Creditsafe räknar med en nedgång på 12 procent och ser de största minskningarna inom industrin, transport och bygg.
Hittills i år har konkurserna minskat med 7 procent, enligt Creditsafe. Juli var den enda månaden med en liten ökning.
– Konjunkturen går långsamt åt rätt håll, säger Henrik Jacobsson, vd för Creditsafe, i ett pressmeddelande.
Svensk ekonomi har dessutom medvind. Handelsbanken räknar med att BNP växer 2,6 procent i år, och inflationen låg på 0,3 procent i augusti.
Tyskland är största exportmarknaden
Den svenska vändningen är ändå sårbar. Tyskland är Sveriges största exportmarknad. Under årets första sju månader exporterade svenska företag varor för 128,9 miljarder kronor dit, enligt SCB. Det är 7,1 procent mer än i fjol.
Allianz Trade varnar för att en storkonkurs sällan stannar vid ett bolag.
– Faller en aktör av den här storleken hamnar ofta även underleverantörer, tjänsteleverantörer och andra affärspartner under press, säger Milo Bogaerts, vd för Allianz Trade i Tyskland, Österrike och Schweiz.
Dessutom har elkostnaderna stigit snabbare än inflationen i de flesta OECD-länder sedan 2010, Sverige inräknat. Något som har stark påverkan på tillverkningsindustrin
Durand ser inget slut på konflikten i Gulfen. Han uppmanar kunderna att räkna på flera scenarier i stället för ett, och hänvisar till ett talesätt som Coface tror på.
– Handel är som vatten, den hittar alltid en väg, säger han.
Creditsafe publicerar septembersiffrorna på torsdag.