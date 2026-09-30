Elpriserna rusar mer än inflationen – kan hämma tillväxten

Prisökningarna slår hårt mot landets konsumenter. Stigande elkostnader sätter press på både konsumenter och företagens konkurrenskraft.

Stora skillnader på elpriserna i norr och söder

Sverige präglas samtidigt av markanta regionala skillnader när det gäller elpriserna. Enligt siffror från Statistiska centralbyråns statistikdatabas låg snittpriset under juni till augusti 2026 på 109,6 öre per kilowattimme i elområde 4. Det är mer än dubbelt så mycket som i andra delar av landet.

Den ojämna prisbilden gör att hushåll och företag drabbas mycket olika beroende på var i landet de är verksamma.

”Sverige är en del av en bredare utveckling där kostnaden för el blir en allt viktigare faktor för företagens konkurrenskraft. När efterfrågan ökar samtidigt som stora investeringar krävs i nät och ny kapacitet behöver Sverige möta ett växande elbehov utan att kostnaderna för hushåll och företag ökar kraftigt”, säger Maurice Berns, Managing Director & Senior Partner på BCG, i ett pressmeddelande.

Framtidsutsikter för den svenska energimarknaden

Rapporten från Boston Consulting Group blottlägger en strukturell utmaning för den svenska ekonomin. När energikostnaderna skenar snabbare än den allmänna prisstegringen riskerar det att hämma både tillväxten och den gröna omställningen.

Diskussionen om hur landet ska trygga en stabil och ekonomiskt hållbar elförsörjning framöver blir alltmer akut för såväl beslutsfattare som näringsliv.

BCG lyfter i rapporten fram tre strukturella faktorer bakom de stigande elpriserrna:

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Obalans mellan utbud och efterfrågan. Kraftigt ökade investeringar i elnäten. Regelverk som inte är anpassade till dagens elmarknad.

Läs mer i rapporten: The Rising Cost of Electric Power, and What to Do About It