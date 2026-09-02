Eskalerande Iran-konflikt håller oljepriserna höga

Så mycket stiger oljepriserna i dag

Enligt den amerikanska finansnyhetskanalen handlades terminerna för det internationella oljeriktmärket Brent, med leverans i november, för 95,52 dollar fatet på onsdagen. En uppgång med 0,92 procent.

Den amerikanska WTI-oljans terminer, med leverans i oktober, stiger med 0,60 procent till 90,76 dollar per fat.

Spänningarna och konflikten i regionen fortsätter att eskalera, vilket är orsaken till att oljepriserna går upp och väntas öka ytterligare.

USA:s centralkommando hävdar att det iranska revolutionsgardets attackförsök mot kommersiell sjöfart i Hormuzsundet motiverat USA att agera.

Ett tankfartyg ska ha träffats av tre okända projektiler i den för världsekonomin så viktiga farleden.

Trump: Tvingar inte Iran att förhandla

”Jag försöker inte tvinga Iran till förhandlingsbordet. Jag gillar vår position nu mycket bättre, med nästan total kontroll över Hormuzsundet och deras ekonomi som helt kollapsar”, säger den amerikanska presidenten Donald Trump i ett inlägg på Truth Social.

Al Jazeera rapporterar att Iran attackerat Kuwait, Jordanien och Bahrain, allierade till USA, med anledning av de nya amerikanska attackerna mot Iran. Även amerikanska baser i Irak uppges ha attackerats av Iran.

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Edward Rosenberg på Strategy Shares spår fortsatt volatila och höga oljepriser till följd av händelseutvecklingen.

”Sanktioner, avstannade förhandlingar och blandade signaler om huruvida Iran vill att kriget ska ta slut påverkar priserna dag för dag, inte bara håller dem höga”, säger han bland annat.