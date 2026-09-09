Handelsbanken: Svensk ekonomi skräller – ”flera tillväxtmotorer”

Upprustningen av försvaret väntas ge lyft

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En bred återhämtning i ekonomin och en industri som fortsätter att övertyg uppges bidra till den positiva utvecklingen där redan beslutade satsningar på försvaret väntas fortsätta stimulera tillväxtspiralen.

Även arbetsmarknaden, som länge kännetecknats av hög arbetslöshet, antas förbättras tydligt under 2027, samtidigt som nyföretagandet ökar och konkurserna minskar.

Dock ligger konkursnivån i Sverige kvar på en hög nivå, men den trenden kommer enligt SHB.s ekonomer att ljusna gradvis.

Tjänstesektorn går förhållandevis bra och upprustningen inom försvaret och investeringarna inom teknik, energi och infrastruktur bådar gått.

Aktörerna inom bostadsbyggandet deppar

Däremot är humöret mer dämpat när det gäller bostadsbyggandet, främst till följd av höga byggkostnader och lägre befolkningstillväxt.

Hushållens köpkraft lyfter emellertid konsumtionen, men alla är inte lika muntra. Höginkomsttagare är mer positiva i synen på sin ekonomi medan låginkomsttagare inte särskilt överraskande är avsevärt mer pessimistiska. Liknande skillnader märks mellan äldre och yngre personer.

Statsfinanserna ser starka ut och statsskulden antas inte påverkas av valresultatet, enligt konjunkturprognosen som du kan läsa mer om här.

Räknar med stigande priser på bostadsfronten

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På bostadsmarknaden spår SHB att priserna ökar med nästan 6 procent nästa år och strax under 4 procent 2028.

Svensk inflationen är just nu låg, men den underliggande inflationen väntas stiga vilket får Riksbanken att agera.

Hushåll och företag bör utgå från att ränteläget framöver blir något högre än i dag, även om vi inte ser någon stor uppgång”, säger Christina Nyman.

Så ser prognosen ut för den svenska kronan

Kronan bedöms vara kvar ungefär på nuvarande nivåer året ut, för att de kommande åren stärkas framförallt mot euron. Den svenska återhämtningen bedöms bli starkare än euroområdets och skillnaden mellan räntorna i Sverige och euroområdet väntas minska, vilket talar för kronan. I slutet av 2027 väntas en euro kosta 10,60 kronor.

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