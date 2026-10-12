Om den ikoniska hyllan kommer att heta Bil-Li är oklart. Men nu gör Ikea en massiv satsning på e-handel i hela Kina.
Ikea satsar stort i Kina – ska leverera till 301 städer
Ikea gör nu fler än 6 500 varor inom heminredning tillgängliga för kunder via Douyin E-commerce i hela Kina.
11 oktober, söndag i den helg som gick, lanserade Ingka Group Ikeas officiella flaggskeppsbutik på Douyin.
Den nya digitala kanalen kommer alltså att erbjuda dessa drygt 6 5 00 Ikea-produkter inom 179 kategorier – med leverans till inte mindre än 301 städer över hela Kina.
För Ikea innebär lanseringen att man etablerar sig på en av Kinas ledande plattformar för video- och innehållsdriven e-handel.
Douyin är en systerplattform till Tiktok som ägs av Bytedance. Ikea ser kanalen som ”ett nytt sätt för människor att upptäcka Ikea”.
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”Allt på samma plats”
”En kombination av heminredning, inspiration, innehåll kopplat till vardagslivet och shopping – allt på samma plats”, är Ikeas egen beskrivning.
Butiken ska komplettera Ikeas befintliga varuhus, webb, app, Wechat och övriga e-handelskanaler i Kina, enligt Ingka Group.
Ingka Group är den största Ikea-återförsäljaren globalt, finns på 32 marknader och står för 87 procent av Ikeas totala försäljning.
”Människor i Kina rör sig i allt högre grad mellan inspiration, upptäckande och shopping på sätt som är tätt sammanlänkade och alltmer digitala”, säger Lydia Song som är tillförordnad vd för Ikea Kina.
”Douyin E-commerce ger oss möjlighet att möta människor i ett nytt sammanhang, lära oss vad som tilltalar dem och göra IKEA tillgängligt för fler”, tillägger hon.
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Når kunderna tidigare
”Det handlar inte bara om att lägga till ytterligare en försäljningskanal. Det handlar om att förstå hur vi kan bli en del av människors vardag på nya och relevanta sätt”, påpekar Song.
Lanseringen på Douyin skapar en möjlighet att engagera människor tidigare i kundresan, menar Ikea och syftar på de skeden där kunder kanske söker inspiration snarare än aktivt planerar ett köp.
Kina är en viktig marknad för Ikea och en detaljhandelsmiljö i snabb förändring. Det gör landet till en värdefull plats för att utforska förändrade kundbeteenden och nya modeller för digital interaktion, förklarar Ingka Group.
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”Vi skapar upplevelser”
”Detaljhandeln handlar i allt högre grad om att finnas till hands där och när människor vill möta oss, samtidigt som vi skapar upplevelser som känns som ett sammanhållet Ikea”, säger Parag Parek, digital chef hos Ikea Retail inom Ingka Group.
”Det som är särskilt intressant med nya plattformar som Douyin E-commerce är möjligheten att lära sig nya saker”, menar han.
”De hjälper oss att förstå hur inspiration, interaktion och handel närmar sig varandra, och vad detta kan innebära för hur vi vidareutvecklar Ikeas omnikanal-upplevelse.”
”Vi kommer att använda kundfeedback och insikter från lanseringen på Douyin för att förbättra upplevelsen i Kina och integrera dessa lärdomar i vår bredare omnikanal-strategi”, tillägger Parag.
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