Ikea satsar stort i Kina – ska leverera till 301 städer

Den nya digitala kanalen kommer alltså att erbjuda dessa drygt 6 5 00 Ikea-produkter inom 179 kategorier – med leverans till inte mindre än 301 städer över hela Kina.

För Ikea innebär lanseringen att man etablerar sig på en av Kinas ledande plattformar för video- och innehållsdriven e-handel.

Douyin är en systerplattform till Tiktok som ägs av Bytedance. Ikea ser kanalen som ”ett nytt sätt för människor att upptäcka Ikea”.

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”Allt på samma plats”

”En kombination av heminredning, inspiration, innehåll kopplat till vardagslivet och shopping – allt på samma plats”, är Ikeas egen beskrivning.

Butiken ska komplettera Ikeas befintliga varuhus, webb, app, Wechat och övriga e-handelskanaler i Kina, enligt Ingka Group.

Ingka Group är den största Ikea-återförsäljaren globalt, finns på 32 marknader och står för 87 procent av Ikeas totala försäljning.

”Människor i Kina rör sig i allt högre grad mellan inspiration, upptäckande och shopping på sätt som är tätt sammanlänkade och alltmer digitala”, säger Lydia Song som är tillförordnad vd för Ikea Kina.

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”Douyin E-commerce ger oss möjlighet att möta människor i ett nytt sammanhang, lära oss vad som tilltalar dem och göra IKEA tillgängligt för fler”, tillägger hon.

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