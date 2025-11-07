Byggarbetare straffas för klapp på rumpan

Fallet med byggnadsarbetaren och hans klapp på rumpan, och hans kommentarer om hur hon såg ut, var tidigare uppe i Falu tingsrätt. Även om man tyckte att hennes vittnesmål hade varit trovärdigt valde man att frikänna honom, skriver Dagens Juridik.

Mannens uppgifter sågs också som trovärdiga. Ord stod mot ord, sa rätten då.

Klappen var tydlig

I sitt vittnesmål berättade hon att kollegan hade vidrört hennes rumpa när hon var på väg in i en byggbod. Det var ingen hård klapp, men den var tydlig. Sen fällde han omdömen om hur hon såg ut, berättade hon i rätten.

Mannen menade i sitt vittnesmål att det var trångt i byggboden där de möttes och att allt hände väldigt snabbt. Han skulle inte medvetet ha rört kvinnan. Men han hjälpte henne genom att ta tag i hennes arm när hon var på väg in.

I tingsrättens dom skrevs bland annat de vittnen som hörts hade lämnat uppgifter om hur kvinnan uppfattat situationen. Men inga mer detaljerade uppgifter som kunde styrka att han agerat som kvinnan påstod.

Därmed ansågs det inte att det var ställt utom rimligt tvivel att mannen med flit hade agerat på det sätt som åklagaren angett. Han skulle därför frikännas.

Domen överklagades

Tingsrättens dom överklagades och hovrätten har gått igenom bevisningen igen. Hovrätten menar till motsats mot tingsrätten att vittnenas uppgifter stärker kvinnans berättelse.

Vad mannen själv har sagt fäster hovrätten inget avseende vid. Domstolen menar därför i sin dom att det är klarlagt att han klappade kvinnan på rumpan och att han fällt omdömen om kvinnans utseende. Omdömen som ”kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet”, skriver man

Mannen döms därför för sexuellt ofredande till 60 dagsböter.