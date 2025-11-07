Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi
Jobb

Byggarbetare straffas för klapp på rumpan

Sexuellt ofredande
En byggnadsarbetare har dömts till dagsböter för sexuellt ofredande mot en kollega. Han ska ha klappat henne på rumpan. (Foto: Fredrik Sandberg / TT)
Roland Klinga
Roland Klinga
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Byggnadsarbetaren klappade en kvinnlig kollega på rumpan. Efter det fällde han sexistiska kommentarer. Nu har han fällts i Svea hovrätt för sexuellt ofredande.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Fallet med byggnadsarbetaren och hans klapp på rumpan, och hans kommentarer om hur hon såg ut, var tidigare uppe i Falu tingsrätt. Även om man tyckte att hennes vittnesmål hade varit trovärdigt valde man att frikänna honom, skriver Dagens Juridik.

Mannens uppgifter sågs också som trovärdiga. Ord stod mot ord, sa rätten då.

Klappen var tydlig

I sitt vittnesmål berättade hon att kollegan hade vidrört hennes rumpa när hon var på väg in i en byggbod. Det var ingen hård klapp, men den var tydlig. Sen fällde han omdömen om hur hon såg ut, berättade hon i rätten. 

Mannen menade i sitt vittnesmål att det var trångt i byggboden där de möttes och att allt hände väldigt snabbt. Han skulle inte medvetet ha rört kvinnan. Men han hjälpte henne genom att ta tag i hennes arm när hon var på väg in.

Läs merSVT:s vd kommenterar petningen av Leijnegard (Dagens PS)

I tingsrättens dom skrevs bland annat de vittnen som hörts hade lämnat uppgifter om hur kvinnan uppfattat situationen. Men inga mer detaljerade uppgifter som kunde styrka att han agerat som kvinnan påstod. 

Därmed ansågs det inte att det var ställt utom rimligt tvivel att mannen med flit hade agerat på det sätt som åklagaren angett. Han skulle därför frikännas.

Domen överklagades

ANNONS

Tingsrättens dom överklagades och hovrätten har gått igenom bevisningen igen. Hovrätten menar till motsats mot tingsrätten att vittnenas uppgifter stärker kvinnans berättelse. 

Läs merSOK:s ordförande åtalad för sexuellt ofredande (Dagens PS)

Vad mannen själv har sagt fäster hovrätten inget avseende vid. Domstolen menar därför i sin dom att det är klarlagt att han klappade kvinnan på rumpan och att han fällt omdömen om kvinnans utseende. Omdömen som ”kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet”, skriver man

Mannen döms därför för sexuellt ofredande till 60 dagsböter.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DomSexuellt ofredandeSvea hovrätt
Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS