Byggnadsarbetaren klappade en kvinnlig kollega på rumpan. Efter det fällde han sexistiska kommentarer. Nu har han fällts i Svea hovrätt för sexuellt ofredande.
Byggarbetare straffas för klapp på rumpan
Mest läst i kategorin
Hundratals krävs på pengar av kommunen: “Jag kände mig tvingad”
Över 500 anställda har fått fel lön, i vissa fall i åratal. Nu kräver kommunen pengarna tillbaka. Felaktigt utbetalda löner väcker uppmärksamhet titt som tätt. Nu senast kunde Dagens PS berätta om mannen som, av misstag förstås, fick 330 gånger sin månadslön – pengar han i slutändan fick behålla. Bra ser det även ut för …
Så får du högre lön nästa år
Nytt år och nya lönemöjligheter. Men hur gör man egentligen för att lyckas? Karriärexperten Sho Dewan menar att det handlar om förberedelse, bevis och självförtroende. ”Att förhandla om en löneökning kan kännas skrämmande, men med förberedelser, självförtroende och tydliga argument blir det ett professionellt samtal snarare än en konfrontation”, skriver han i Forbes. Följande steg …
Forskarnas svar: Har inte ungdomar alltid varit lata?
DEBATT Av och till ses rubriker såsom ”Generation Z inte går att anställa för att de är lata”. När företag klagar på att ”Generation Z” inte går att anställa för att de inte kan passa tider eller har rätt klädsel, upprepas ett mycket gammalt mönster. Det här är en debattartikel och åsikterna som framkommer är …
Så mycket kan du tjäna – på att städa hos de superrika
Att damma av ett soffbord är ingen enkel uppgift. Åtminstone inte om soffbordet är designat av Diego Giacometti och kostar mer än en Ferrari. I de superrikas värld har städning blivit ett prestigejobb, där felputsad metall kan kosta lika mycket som en mindre villa. En växande brist på specialutbildade hushållsarbetare har nu förvandlat ett klassiskt …
Alla kan få en miljonlön – med dessa tre kunskaper
Du behöver inte vara ingenjör eller programmerare för att tjäna stort på AI, konstaterar en ny rapport. Att AI-kunskap kan vara positivt för lönekontot blev tydligt i somras. Då visade det sig att den som är en fena på teknik inom AI kan få en lön på i runda slängar mellan 4,3 och 4,8 miljoner …
Fallet med byggnadsarbetaren och hans klapp på rumpan, och hans kommentarer om hur hon såg ut, var tidigare uppe i Falu tingsrätt. Även om man tyckte att hennes vittnesmål hade varit trovärdigt valde man att frikänna honom, skriver Dagens Juridik.
Mannens uppgifter sågs också som trovärdiga. Ord stod mot ord, sa rätten då.
Klappen var tydlig
I sitt vittnesmål berättade hon att kollegan hade vidrört hennes rumpa när hon var på väg in i en byggbod. Det var ingen hård klapp, men den var tydlig. Sen fällde han omdömen om hur hon såg ut, berättade hon i rätten.
Mannen menade i sitt vittnesmål att det var trångt i byggboden där de möttes och att allt hände väldigt snabbt. Han skulle inte medvetet ha rört kvinnan. Men han hjälpte henne genom att ta tag i hennes arm när hon var på väg in.
Läs mer: SVT:s vd kommenterar petningen av Leijnegard (Dagens PS)
I tingsrättens dom skrevs bland annat de vittnen som hörts hade lämnat uppgifter om hur kvinnan uppfattat situationen. Men inga mer detaljerade uppgifter som kunde styrka att han agerat som kvinnan påstod.
Därmed ansågs det inte att det var ställt utom rimligt tvivel att mannen med flit hade agerat på det sätt som åklagaren angett. Han skulle därför frikännas.
Domen överklagades
Tingsrättens dom överklagades och hovrätten har gått igenom bevisningen igen. Hovrätten menar till motsats mot tingsrätten att vittnenas uppgifter stärker kvinnans berättelse.
Läs mer: SOK:s ordförande åtalad för sexuellt ofredande (Dagens PS)
Vad mannen själv har sagt fäster hovrätten inget avseende vid. Domstolen menar därför i sin dom att det är klarlagt att han klappade kvinnan på rumpan och att han fällt omdömen om kvinnans utseende. Omdömen som ”kunde förväntas kränka målsägandens sexuella integritet”, skriver man
Mannen döms därför för sexuellt ofredande till 60 dagsböter.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Miljardmarknad med svansföring – husdjur tar över börsen
Pandemiboomen har blivit en stabil tillväxtmotor när allt fler behandlar sina fyrbenta vänner som familjemedlemmar. Läkemedel, e-handel och försäkringar för husdjur skapar nu miljardmöjligheter på börsen. Husdjuren har flyttat in i vardagsrummet och in i investeringsportföljerna. Enligt Focus Money uppgick den globala marknaden för husdjursprodukter till drygt 187 miljarder euro under 2023, varav nästan hälften …
Must-chefen: Sverige oftare måltavla när Ryssland trappar upp
Hybridkriget från Ryssland intensifieras mot väst och Sverige är särskilt utsatt efter Nato-inträdet menar Must-chefen. Rysslands påverkansoperationer mot väst blir allt mer aggressiva och Sverige står nu i skottlinjen. Dagens PS har tidigare skrivit om hur cyberangrepp i Europa ökat lavinartat de senaste åren. Det konstaterar nu även Must-chefen Thomas Nilsson i en intervju med …
Byggarbetare straffas för klapp på rumpan
Byggnadsarbetaren klappade en kvinnlig kollega på rumpan. Efter det fällde han sexistiska kommentarer. Nu har han fällts i Svea hovrätt för sexuellt ofredande. Fallet med byggnadsarbetaren och hans klapp på rumpan, och hans kommentarer om hur hon såg ut, var tidigare uppe i Falu tingsrätt. Även om man tyckte att hennes vittnesmål hade varit trovärdigt …
Huspriser skjuter i höjden i hett område
Huspriserna i Kalifornien rusar. I varje fall på sina håll. Nyligen steg en villa i San Francisco-trakten med nära sju miljoner kronor från utropspriset. Ett hus i Kalifornien har sålts för mer än 700 000 dollar över sitt utropspris. Det är ett bevis på en överhettad bostadsmarknad i San Francisco-området, skriver Newsweek. Husets slutpris blev …
Gav inte upp sin AI-startup – trots cancerdiagnos
Han hoppade av universitet vid 21 år års ålder för att starta ett AI-företag – och trots att han fick blodcancer jobbade han upp till 80 timmar i veckan. David Kobrosky, som han heter, är i dag 26 år och berättar om sin brokiga entreprenörsresa i Business Insider. I slutet av 2020 slutade han på …