Svenskarna vill ha fler vapen: Långa köer hos polisen

Hoppade av och gick till SD

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Att det var han som kommenterade frågan hör till saken. Jägarnas tidigare ordförande Peter Eriksson hoppade nämligen av sitt uppdrag i november 2025, för att bli Sverigedemokraternas talesperson på området och är – sedan valet för några veckor sedan – riksdagsledamot för SD.

Framför allt Moderaterna och Sverigedemokraterna har sett möjligheter i att värva röster bland jägare och, naturligtvis, haft förhoppningar att liberalare vapenlagar skulle bidra.

Nu är lagen ändrad och konsekvensen har blivit vad polisen beskriver som en ”tsunami” av ansökningar om vapenlicenser.

På bara en månad från 1 juni kom fler än 8 000 ansökningar till polisen med de väntetider som följde på anstormningen.

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”En tsunami av ansökningar”

”Från första juni kom det som en tsunami med ansökningar. Det var enormt många som kom då”, säger Nils-Olov Gärdin, poliskommissarie och gruppchef för vapenhandläggarna i region Nord, hos TV4.

I augusti hade mediantiden för ett ärende stigit till 43 dagar. Det var tio dagar längre än under motsvarande månad året innan.

”Det var enormt många som kom då. Men det är som det är, man får försöka lösa det och jobba med de förutsättningar man har”, säger Nils-Olov Gärdin.

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Nu är man nere på en handläggningstid på 28 dagar och hoppas snart nå kapa ytterligare en fjärdedel av tiden.

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Drygt 8 000 nya ansökningar om vapenlicens. Det fick polisen ta emot i juni när vapenlagen luckrades upp. Väntetiderna är fortfarande långa. (Foto: Pontus Lundahl /TT)

Jägare kan drabbas av köerna

Polisen råder dem som kan att söka vapenlicens under vintern när belastningen brukar vara lägre och väntetiden kortare.

För nya jägare är det däremot inte alltid möjligt att välja, påpekar Anders Lundström, vapenhandlare hos Jaktia i Umeå, hos TV4.

”Det är mest synd om dem som pluggat till jägarexamen på vintern och inte får skjuta upp. Det är då de får söka licens, och vissa hinner kanske inte få den innan jakten startar”, säger Lundström.

Det är naturligtvis en paradox, med tanke på att det var just jägarna regeringen flirtade med i sin förändring av vapenlagen.

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