Nationalekonomen Magnus Henrekson: Därför hamnar våra tillväxtraketer utomlands

Det finns i dag en stark riskkapitalsektor, ett sprudlande nyföretagande och mängder av högt värderade teknikbolag. Landet har blivit mästare på att få fram framgångsrika startups men därmed uppstår ett nytt och betydligt svårare problem.

När framgången leder till flytt utomlands

Sveriges nya utmaning handlar inte om att starta bolag utan om att behålla dem när de växer sig stora. Statistik visar att en stor majoritet av de svenska enhörningarna till slut lämnar landet.

Det sker genom att de antingen säljs till utländska intressenter eller väljer en notering på utländska börser. Nationalekonomen och professorn Magnus Henrekson vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) sätter fingret på problemet.

”Mer än 70 procent av de svenska enhörningarna lämnar så småningom landet, ofta genom att säljas till utländska företag eller genom notering på utländska börser”, säger han i en intervju med Dagens Industri.

När detta sker försvinner inte bara själva bolaget. Konsekvenserna drar med sig värdefulla arbetstillfällen, unik expertis och framtida skatteintäkter till andra nationer.