Fullskaligt handelskrig nära mellan Kina och EU – "lovat agera resolut"

Kinesisk motattack och hårda fronter

Kinesiska statskontrollerade medier intar en hård attityd och menar att Europa har sig själv att skylla för sin försvagade konkurrenskraft. Landets ledning visar ingen oro inför de europeiska påtryckningarna.

”Kina har moderniserat sin tillverkningssektor och tagit stora steg framåt tekniskt, medan EU brottas med avindustrialisering, höga energikostnader och ett betungande regelverk”, skriver China Daily i en ledare som citeras av Di.

Frankrike och Tyskland har nyligen föreslagit nya snabbinsatsåtgärder för att EU ska kunna agera kraftfullare mot skadliga handelsmetoder. Peking anklagar unionen för protektionism och har redan avvisat ett förslag om att frivilligt begränsa exporten av hybridbilar till Europa.

Kinas handelsdepartement inledde nyligen en prisdumpningsutredning av europeiska kemikalier samtidigt som departementet påpekade att EU har inlett 28 handelsskyddsutredningar mot Kina sedan 2025.

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Svåra förhandlingar väntar i Peking

Kinesiska aktörer har lång erfarenhet av tuffa handelsförhandlingar och har under nästan ett årtionde vanor från handelskriget med Washington. Bedömare påpekar att Peking dessutom har god förmåga att splittra EU genom att hota olika länders nyckelindustrier som tyska bilar, franska livsmedelsprodukter och italienska möbler.

Analyshuset Trivium China konstaterar att spänningarna ökar och att situationen sannolikt kommer att förvärras avsevärt innan den förbättras.

”Kina har lovat att agera resolut för att skydda kinesiska industriers legitima rättigheter och intressen om EU insisterar på att införa diskriminerande restriktioner mot kinesiska företag eller produkter, efter medierapporter om att vissa EU-länder utarbetar ett gemensamt dokument som uppmanar Europeiska kommissionen att påskynda utvecklingen av en europeisk version av det amerikanska verktyget ’Avsnitt 301’ och vidta strängare åtgärder mot Kina”, skriver Kina statsägda dagstidning Global Times i en kommentar kring det tilltagande handelskriget.

”Gör inte mot andra vad du inte vill att andra ska göra mot dig”, heter det vidare.