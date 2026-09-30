Kina hotar att straffa EU för tullar – får allvarliga följder

Hotet om repressalier riskerar att slå sönder de pågående diplomatiska samtalen och kasta in den globala handeln i ett nytt osäkert läge.

Bakgrunden till konflikten är att EU har övervägt att införa omfattande tullar på kinesiska varor, modellerade efter tidigare amerikanska åtgärder, i ett försök att minska sitt rekordstora handelsunderskott med den asiatiska jätten.

Kina slår nu tillbaka mot planerna och markerar att protektionistiska åtgärder mot kinesiska företag underminerar grunden för förhandlingarna. Enligt uttalanden från Peking kan detta få allvarliga konsekvenser för det ekonomiska samarbetet mellan parterna, rapporterar Bloomberg.

Hotet om vedergällning och handelsförhandlingarnas framtid

Det diplomatiska spelet sker i ett kritiskt skede. Kinas handelsministerium betonar att landet inte kommer att tveka att försvara sina intressen om EU väljer att gå vidare med strikta handelshinder. Detta skapar ett hårt politiskt tryck på EU:s ledning som försöker balansera behovet av att skydda inhemsk industri med risken för att starta ett bredare handelskrig.

Frågan är om parterna kan nå en diplomatisk lösning vid de kommande samtalen i Peking eller om konflikten eskalerar ytterligare.

Kina framhåller att protektionism enbart leder till en negativ spiral för den globala ekonomin. Handelsminskningar och tullmurar riskerar att drabba industrier på båda sidor om eurasiska marknaden. Experter konstaterar att situationen blivit alltmer spänd.

Ekonomiska konsekvenser för företag och konsumenter

De planerade åtgärderna och det hotade handelskriget väcker stor oro bland europeiska och kinesiska företag. Om EU inför breda tullar på kinesiska varor kan det leda till högre priser för konsumenter och störningar i globala leveranskedjor. Kina varnar för att ensidiga restriktioner skadar det ömsesidiga förtroendet.

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Situationen sätter press på de europeiska beslutsfattarna att tänka efter före nästa drag. Handelsbalansen mellan EU och Kina är under lupp och målet att minska underskottet har blivit en politisk prioritet för Bryssel. Kinas fasta hållning visar dock att vägen till en uppgörelse är smal och full av hinder. Världsmarknaderna följer nu utvecklingen mycket nära för att se om diplomati eller tullkrig kommer att prägla höstens relationer.

”Om EU samtidigt för en dialog med Kina och ökar trycket, kommer det allvarligt att undergräva det ömsesidiga förtroendet, störa samrådsprocessen och påverka det övergripande ekonomiska och handelsmässiga samarbetet mellan Kina och EU”, sade en talesperson för Kinas handelsministerium i ett uttalande som Bloomberg återger.