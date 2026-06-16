Europa förlorar en miljard euro per dag till Kina – och vi tittar bara på

Vi har sett den här filmen förut

Alexander Julius, chef för branschorganisationen Eurometal, var ovanligt rakt på sak. Politisk passivitet gör det möjligt för Kina att undergräva EU:s produktionskapacitet, sade han till Business AM.

Han varnade för att beroendet av kinesisk import ger Peking direkt kontroll över prissättning och tillgång till kritiska komponenter, med allvarliga konsekvenser för Europas försvarsindustri.

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Parallellerna till det amerikanska rostbältet är svåra att bortse från. När Kina gick med i WTO i början av 2000-talet svepte billig import bort hela sektorer i USA:s industriella hjärta.

Miljontals jobb försvann. Samhällen föll samman. Den politiska vreden som följde formade ett helt lands politik i decennier.

Nu är det Europas tur att ta ställning. Hittills har svaret varit en axelryckning.

Bryssels elbilstullar löste ingenting

EU:s mest konkreta åtgärd har varit strafftullar på kinesiska elbilar, upp mot 45 procent.

Resultatet? De kinesiska tillverkarna ställde om till laddhybrider som inte omfattas av tullarna. Importen av hybridfordon från Kina skenar.

EU:s handelskommissionär Maroš Šefčovič diskuterar nu importkvoter på hybridfordon och kemikalier. Förhandlingarna om minimiprisnivåer på elbilar pågår. Men tempot i mötesrummen matchar inte hastigheten i fabriksnedläggningarna.

Peking förnekar förstås orättvisa subventioner och hävdar att underskottet beror på att europeiska företag själva driver fabriker i Kina och skickar tillbaka produkterna.

Men det argumentet förklarar inte varför branschorganisation efter branschorganisation slår larm. Och det förklarar inte 28 000 uppsagda hos Volkswagen.

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Större än bilar och tullar

Kina dominerar nu patentlandskapet med 17 gånger fler ansökningar än EU. Europeiska kemiföretag stänger fabriker. Manfred Weber, ledare för Europaparlamentets största partigrupp EPP, konstaterade nyligen att ”naivitetens era är över”.

EU:s utrikeshandel genomgår sin mest omvälvande period på decennier, och Sverige, med sina djupa europeiska leveranskedjor och ett EU-USA-handelsavtal som fortfarande förhandlas, har all anledning att följa utvecklingen med skärpa.

Ditt nästa köp spelar roll

Det här är inte bara en fråga för politiker och handelskommissionärer.

Nästa gång du står i bilhallen och jämför priser, fundera på vad det billigaste alternativet faktiskt kostar. En kinesisk elbil kan spara dig 50 000 kronor. Men den sparar inte jobbet åt ingenjören i Wolfsburg, underleverantören i Göteborg eller teknikern i Södertälje.

Och det gäller inte bara bilar. Det gäller elektroniken du klickar hem, verktyget du väljer i bygghandeln, komponenterna i din värmepump.

Vi kan inte klaga på avindustrialisering och samtidigt fylla varukorgen med subventionerad kinesisk import.

Det är lätt att skylla på Bryssel. Politikerna är senfärdiga. Men den europeiska konsumenten har ett ansvar som ingen tulldebatt kan ersätta.

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Du väljer vart pengarna går. Du väljer vilka fabriker som överlever och vilka som släcks ned. I slutändan handlar det om vilken beroendegrad vi är beredda att acceptera, och vilket samhälle vi vill lämna efter oss.

En miljard euro om dagen. 28 000 jobb hos Volkswagen. Och varje dag vi väntar blir notan dyrare.