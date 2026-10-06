Kina pressar Europas industri – EU förbereder motdrag

Det är utvecklingen som beskrivs som en ny ”Kina-chock” i Europa.

Danska Børsen rapporterar att den kinesiska konkurrensen nu skapar ett växande problem för flera av Europas viktigaste industrisektorer.

EU skruvar upp tonen mot Kina

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har varnat för att utvecklingen riskerar att leda till avindustrialisering i Europa.

Bryssel försöker därför både förbättra europeiska företags tillgång till den kinesiska marknaden och förbereda hårdare handelsinstrument.

Frågan har fått ytterligare fart inför det kommande EU-toppmötet om handeln med Kina. Frankrike och Tyskland har föreslagit ett nytt verktyg som skulle göra det möjligt för EU att snabbare agera mot länder som anses skapa allvarliga och systematiska snedvridningar på marknaden, rapporterar Reuters.

Nu går frågan in i ett mer konkret skede. På torsdag och fredag reser högt uppsatta EU-tjänstemän till Peking för att kräva att Kina minskar sitt handelsöverskott mot Europa.

Mötet kan bli avgörande för om EU väljer att trappa upp handelskonflikten under hösten, rapporterar Børsen.