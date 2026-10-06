Kinas industriexport skapar ett allt större tryck på Europas tillverkningsindustri. Nu växer kraven på att EU ska svara med kraftfullare handelspolitiska åtgärder, vilket kan få konsekvenser för både börsbolag och europeisk ekonomi.
Kina pressar Europas industri – EU förbereder motdrag
Kina är både en viktig handelspartner för Europa och en allt större utmanare för europeiska industribolag.
Ökad kinesisk export inom bland annat elbilar, batterier, kemi och maskiner pressar europeiska producenter och riskerar att slå mot konkurrenskraften.
Det är utvecklingen som beskrivs som en ny ”Kina-chock” i Europa.
Danska Børsen rapporterar att den kinesiska konkurrensen nu skapar ett växande problem för flera av Europas viktigaste industrisektorer.
EU skruvar upp tonen mot Kina
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har varnat för att utvecklingen riskerar att leda till avindustrialisering i Europa.
Bryssel försöker därför både förbättra europeiska företags tillgång till den kinesiska marknaden och förbereda hårdare handelsinstrument.
Frågan har fått ytterligare fart inför det kommande EU-toppmötet om handeln med Kina. Frankrike och Tyskland har föreslagit ett nytt verktyg som skulle göra det möjligt för EU att snabbare agera mot länder som anses skapa allvarliga och systematiska snedvridningar på marknaden, rapporterar Reuters.
Nu går frågan in i ett mer konkret skede. På torsdag och fredag reser högt uppsatta EU-tjänstemän till Peking för att kräva att Kina minskar sitt handelsöverskott mot Europa.
Mötet kan bli avgörande för om EU väljer att trappa upp handelskonflikten under hösten, rapporterar Børsen.
Kina har ett kraftigt handelsövertag
Bakgrunden är ett växande handelsunderskott. EU:s underskott mot Kina uppgick till omkring 360 miljarder euro under 2025 och har fortsatt att öka under årets första sex månader, enligt Reuters.
För europeiska börsbolag är utvecklingen särskilt viktig inom fordonsindustrin, industrimaskiner, kemi och grön teknik. Kinesiska tillverkare har byggt upp en stor produktionskapacitet samtidigt som den inhemska efterfrågan i Kina är svagare.
Kina har grepp om Europas råvaruförsörjning
Problemet är att Europa är beroende av Kina inom flera strategiska leveranskedjor. Det gäller inte minst kritiska råvaror och sällsynta jordartsmetaller som används i bland annat elbilar, vindkraftverk och avancerad elektronik.
Europeiska centralbanken, ECB, har pekat på Europas stora beroende av Kina när det gäller kritiska råvaror.
Det gör europeisk industri känslig för kinesiska exportbegränsningar, enligt en analys från centralbanken.
Risk för ny handelskonflikt
EU:s dilemma är därför att ett hårdare svar kan skydda europeiska producenter, men också utlösa kinesiska motåtgärder.
Kina har redan visat att exportkontroller kan användas som ett ekonomiskt påtryckningsmedel. Ett bredare handelskrig skulle kunna slå mot europeiska bolag genom högre kostnader och sämre tillgång till viktiga insatsvaror.
Det politiska trycket på Bryssel att agera ökar. Børsen rapporterar att EU överväger att trappa upp konflikten och använda nya handelspolitiska verktyg för att minska beroendet av kinesisk industri.
För börsen innebär utvecklingen att Kinafrågan blir allt viktigare för värderingen av europeiska industribolag. Särskilt utsatta är företag med stor exponering mot den kinesiska marknaden eller med kinesiska konkurrenter inom områden där överkapaciteten är stor.