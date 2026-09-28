Militären i Ukraina har nu levererat fyra ton mat, via drönare, till invånarna i den ockuperade staden Olesjky i Cherson-regionen.
Ukraina levererar fyra ton mat med drönare
Drönare kan användas även i krig för annat än att sprida död och förstörelse. Det visar Ukraina nu genom att ha levererat cirka fyra ton mat till invånarna i ockuperade frontstaden Olesjky.
Förnödenheterna har delats ut på 100 platser runt om i staden med hjälp av drönare, enligt chefen för den militära förvaltningen i Cherson-regionen.
Drönarleveransen är en del av en insats som försett invånarna i Olesjky med mat via drönare sedan mars 2026, enligt Oleksandr Prokudin, guvernör i Cherson-regionen.
Prokudin uppger att ryska styrkor försökt störa leveranserna, bland annat genom att skjuta ner drönarna som transporterar maten.
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Beslagtar och säljer vidare
Guvernören anklagar även ryska styrkor för att beslagta eller sälja vidare humanitärt bistånd samt för att frihetsberöva invånare som tar emot hjälpen.
”Ockupationsstyrkorna frihetsberövar invånare i Oleshky för att de tar emot paket med humanitärt bistånd; de slänger dem ’i källaren’, misshandlar dem brutalt och tar till våld”, hävdar Prokudin.
Den senaste lyckade matleveransen till staden med fordon skedde den 26 maj, skriver Kyiv Independent.
Ytterligare försök att förse staden med förnödenheter 2 juni och 1 september avbröts av ryska drönarattacker.
Under rysk ockupation 4,5 år
Oleshky har varit under rysk ockupation sedan den 24 februari 2022. Medan ryska trupper ockuperar Oleshky och den östra stranden av Dnipro i Cherson-regionen, kontrollerar den ukrainska militären den västra stranden.
Ryska trupper använder städer och byar på den östra stranden för att inleda anfall över floden, bland annat mot den befriade staden Cherson.
”Oleshky och dess invånare är av betydelse för de ryska trupperna, eftersom de hindrar ukrainska styrkor från att gå till aktivt anfall mot dem i dessa samhällen”, säger Oleksandr Tolokonnikov, biträdande chef för militärförvaltningen i Cherson-regionen.
Under våren 2026 kunde volontärer fortfarande hjälpa människor från Oleshky att ta sig till andra ockuperade orter i Cherson-regionen eller till ukrainskt kontrollerade områden.
Nu uppger de att den höga risken gör evakuering omöjlig, skriver Kyiv Independent.
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Oro över förvärrad situation
25 september uttryckte Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Michael O’Flaherty, oro över den förvärrade humanitära situationen i Oleshky.
Han påpekade att civilbefolkningen, däribland barn, har svårt att få tillgång till tillräcklig mat, läkemedel, sjukvård, rent vatten och elektricitet, och varnade för att vissa kan sväva i livsfara.
Internationell humanitär rätt kräver att ockupationsmakten säkerställer att civilbefolkningen har tillgång till livsmedel och medicinsk utrustning samt underlättar leveransen av humanitärt bistånd, slog O’Flaherty fast.
”Det lidande och den utsatthet som drabbar människor vid frontlinjen och i ockuperade områden kräver internationell uppmärksamhet och handling”, sade kommissionären.