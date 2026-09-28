Ukraina levererar fyra ton mat med drönare

Förnödenheterna har delats ut på 100 platser runt om i staden med hjälp av drönare, enligt chefen för den militära förvaltningen i Cherson-regionen.

Drönarleveransen är en del av en insats som försett invånarna i Olesjky med mat via drönare sedan mars 2026, enligt Oleksandr Prokudin, guvernör i Cherson-regionen.

Prokudin uppger att ryska styrkor försökt störa leveranserna, bland annat genom att skjuta ner drönarna som transporterar maten.

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Beslagtar och säljer vidare

Guvernören anklagar även ryska styrkor för att beslagta eller sälja vidare humanitärt bistånd samt för att frihetsberöva invånare som tar emot hjälpen.

”Ockupationsstyrkorna frihetsberövar invånare i Oleshky för att de tar emot paket med humanitärt bistånd; de slänger dem ’i källaren’, misshandlar dem brutalt och tar till våld”, hävdar Prokudin.

Den senaste lyckade matleveransen till staden med fordon skedde den 26 maj, skriver Kyiv Independent.

Ytterligare försök att förse staden med förnödenheter 2 juni och 1 september avbröts av ryska drönarattacker.

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