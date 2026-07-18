En riktig Teams-tabbe, solförmörkelse och Abba-Björns imperium

Total solförmörkelse över Europa

fDen 12 augusti mörknar himlen över Europa för första gången på 27 år. En total solförmörkelse drar in över Island, Grönland och norra Spanien.

För den som befinner sig på rätt plats vid rätt tillfälle väntar ett kort men dramatiskt skådespel (Foto: Natacha Pisarenko/AP/TT)

För oss i Sverige kan månen täcka upp till 85 procent av solskivan. Totaliteten varar i upp till två minuter och 18 sekunder. Markera i kalendern.

Abba-Björn lägger vantarna på Iron Maiden

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Björn Ulvaeus Pophouse Entertainment fortsätter att handla musikrättigheter som andra handlar på Hemköp.

Senaste förvärvet: 50 procent av Iron Maiden, inklusive namn, image och den ikoniska maskoten Eddie. Det är sjätte köpet på kort tid, efter Kiss, Tina Turner, Cyndi Lauper, Avicii och Swedish House Maffia.

Tanken att ”The Trooper” nu delvis ägs av mannen bakom ”Dancing Queen” är svindlande, men affärsmässigt helt logisk.

Biltjuvarnas nya favorit

Baksätet på Renault Clio är väldigt eftertraktat av franska biltjuvar. (Foto: TT)

Glöm katalysatorn. I Frankrike har biltjuvar gått vidare till något oväntat: baksäten. Citroën C3 och Renault Clio är särskilt populära mål, och stölderna har ökat med 30 procent, framför allt i Parisregionen.

Orsaken? Företag köper billiga skåpbilar och vill bygga om dem till familjebilar, men originalinteriörer kostar skjortan från fabriken.

Alltså har det uppstått en svart marknad för begagnade baksäten. Kreativt, om än inte lagligt.

Pensionärerna som sparade för mycket

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Det låter som ett lyxproblem, men känslan är verklig. Allt fler pensionärer ångrar att de jobbade för länge och sparade för mycket i stället för att njuta av de första friska pensionsåren.

Artikeln lyfter fram pensionärer som sitter på välfyllda konton och avbetalade bostäder, men ändå håller hårt i pengarna.

Som motvikt nämns pensionären som bokade tre resor för drygt 300 000 kronor direkt efter att han slutade jobba. Hans filosofi: beta av önskelistan medan hälsan och orken finns kvar.

Sveriges sämsta kommun för pensionärer

Från pensionärernas ånger till pensionärernas vardag. Försäkringsförmedlaren Säkra har rankat Sveriges kommuner utifrån ekonomi, vård och sociala förutsättningar, och Munkfors hamnar sist.

Vissa kommuner är sämre än andra för Sveriges pensionärer (Foto: Johan Nilsson/TT)

Där lever nästan 15 procent av de äldre med låg ekonomisk standard, jämfört med drygt 4 procent i Danderyd i andra änden av listan.

Om du funderar på var du ska bosätta dig efter arbetslivet kan det vara värt att kolla om din kommun finns med.

Landet utan turister

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Tröttnat på överfulla stränder och Instagramköer vid sevärdheter? I Mauretanien är du nästan ensam turist.

Färre än 10 000 internationella besökare per år, 90 procent Sahara och världsarven Chinguetti och Oualata väntar bortom sanddynerna.

UD avråder dock från resor dit, så det är inget spontanköp.

Billigaste semesterlandet

Om Mauretanien känns lite väl äventyrligt kan Turkiet vara svaret. Enligt Euronews är priserna drygt 40 procent lägre än EU-snittet.

Turkiet är billigast totalt medan Portugal vinner på hotell och restauranger (Foto: Unsplash)

Kroatien kommer tvåa med ett index på 78,4 och svenskarnas favorit Spanien landar på drygt 8 procent under snittet.

I andra änden sticker Frankrike ut som dyrast, med priser 10 procent över genomsnittet.

Jobbet 99,9 procent inte får

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Italienska techbolaget Bending Spoons fick 800 000 ansökningar förra året. De anställde en handfull.

Hela rekryteringsprocessen är designad för att gallra bort i princip alla, med logiska tester och intervjuer i flera steg.

Av 800 000 gick 60 000 vidare från första gallringen. 3 300 kallades till intervju.

VD Luca Ferrari säger själv att det är ”osannolikt” att han hade klarat sin egen process.

Kvantdatorer knäcker fusionsgåtan

I skärningspunkten mellan science fiction och verklighet har kvantdatorer hittat nio möjliga molekylkonfigurationer av saltet FLiBe, ett smält salt av litiumfluorid och berylliumfluorid som används som skyddande filt i fusionsreaktorer.

Forskare från IBM, Oak Ridge National Laboratory, Cleveland Clinic och Michigan State University ligger bakom genombrotten.

Ett steg närmare fusionskraft, och ett steg längre från ”det är alltid 30 år bort”.

Silvertackan som legat på botten sedan 1622

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Avslutningsvis. Utanför Key West i Florida har dykare bärgat en tio kilo tung silvertacka från skeppet Atocha, som sjönk i en orkan 1622 lastat med över 40 ton silver och guld samt 114 000 smaragder.

Silvertackan hålls upp av kapten Drake Nicholas från Mel Fisher’s Shipwreck Expeditions. (Foto: Mel Fisher’s Shipwreck Treasures)

Det är den första silvertackan som hittats från vraket sedan 1999. Skattsökaren Mel Fisher letade i 16 år innan han hittade huvudlasten 1985.

Tålamod lönar sig, ibland bokstavligen.