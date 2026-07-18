Paraply? "För fjolligt och för franskt"

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Jonas Hanway var den förste man som, utan skam, visade sig med paraply i England.

Det var i en tid då många britter ansåg att paraply vittnade om en svag karaktär, särskilt hos män.

Dessutom var det ”alldeles för franskt” – vilket på sätt och vis stämde.

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Fransk uppfinning

Paraplyet, inspirerat av parasollet som skyddade adeln mot solen, började vinna mark i Frankrike tidigt 1700-tal.

Köpmannen Jean Marius i Paris uppfann en lätt, hopfällbar variant som skyddade mot regn och snö. När prinsessan Palatine 1712 köpte ett av Marius paraplyer, var hans lycka gjord.

I England fick man dock finna sig i att kallas ”fjollig fransman” om man visade sig med ett paraply, men det struntade Jonas Hanway i, konstaterar Atlas Obscura.

Han var, förutom excentrisk, van vid kontroverser, vilket han bevisade genom att kämpa mot té som dryck för britter och ge ut skriften ”Té och dess skadliga följder” 1756.

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