Rekord: 123 000 spänn för en biljett till VM-finalen

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Till och med amerikanska Super Bowl hamnar i skuggan av det. För ett par år sedan registrerades Super Bowl som det dyraste idrottsevenemanget i världen.

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Då går VM-finalen i fotboll

När FIFA släppte sina biljetter till årets VM-final i fotboll var priset motsvarande 27 000 kronor, men sedan dess har biljettpriset stuckit i väg långt ovan molnen. I vart fall på andrahandsmarknaden.

Klockan 21 i morgon, söndag, smäller det. Då drabbar Spanien och Argentina samman i VM-finalen, som spelas i New Jersey i USA.

På Kalshi och Polymarket slår handelsvolymerna kring VM-finalen i taket. Handeln uppges vara den största som dessa plattformar hittills noterat, berättar Fortune och uppger att Spanien är favorittippat.

Bedömningen är 61 procent att spanjorerna slår superstjärnan Messis Argentina.

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