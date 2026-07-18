I snitt ligger priset för en biljett nu på motsvarande 123 000 kronor till söndagens VM-final i fotboll mellan Spanien och Argentina.
Rekord: 123 000 spänn för en biljett till VM-finalen
Med det biljettpriset skriver sportarrangemanget in sig i historieböckerna som det dyraste någonsin.
Det är Ny Times The Athletics som scannat av andrahandsmarknaden och kommit fram till att det genomsnittliga priset för VM-finalbiljetterna ligger på 12 700 dollar, det vill säga cirka 123 000 kronor, per styck.
Till och med amerikanska Super Bowl hamnar i skuggan av det. För ett par år sedan registrerades Super Bowl som det dyraste idrottsevenemanget i världen.
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Då går VM-finalen i fotboll
När FIFA släppte sina biljetter till årets VM-final i fotboll var priset motsvarande 27 000 kronor, men sedan dess har biljettpriset stuckit i väg långt ovan molnen. I vart fall på andrahandsmarknaden.
Klockan 21 i morgon, söndag, smäller det. Då drabbar Spanien och Argentina samman i VM-finalen, som spelas i New Jersey i USA.
På Kalshi och Polymarket slår handelsvolymerna kring VM-finalen i taket. Handeln uppges vara den största som dessa plattformar hittills noterat, berättar Fortune och uppger att Spanien är favorittippat.
Bedömningen är 61 procent att spanjorerna slår superstjärnan Messis Argentina.
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Betetingen rusar hos Kalshi
I början av veckan uppgick handelsvolymerna på bettingen på VM-finalen till över 25 miljarder dollar bara på Kalshi.
”Som ett resultat har Kalshis och Polymarkets VM-kontrakt visat blandad träffsäkerhet när det gäller att förutsäga matchresultat. Två av de mest noggrant bevakade semifinalmatcherna den här veckan var Frankrike mot Spanien och Argentina mot England. Tidig marknadsprissättning före avspark matchade inte de slutliga resultaten”, konstaterar det amerikanska affärsmagasinet.
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