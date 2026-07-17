Kinesiska AI-startupen Moonshot AI har släppt en ny modell som enligt bolaget självt matchar de mest avancerade systemen från OpenAI och Anthropic, till en bråkdel av kostnaden. Släppet har tydliga paralleller till förra årets marknadschock orsakad av kinesiska Deepseek.
Kina slår tillbaka i AI-racet: Kimi utmanar Claude och ChatGPT
Det Peking-baserade AI-bolaget Moonshot AI, som till stor del ägs av Alibaba, presenterade på torsdagen sin nya modell Kimi K3.
Med 2,8 biljoner parametrar är den enligt bolaget den största öppna AI-modellen som någonsin släppts, och de fullständiga modellvikterna görs tillgängliga för allmänheten redan den 27 juli.
Jämbördig med Claude och ChatGPT
Enligt Moonshots egna benchmarktester presterar Kimi K3 ”konkurrenskraftigt” mot Anthropics Claude Fable 5, i dag en av marknadens mest avancerade modeller. Och ”avsevärt bättre” än både Anthropics Opus 4.8 och OpenAIs GPT 5.6 Sol och GPT 5.5.
Oberoende jämförelsetjänsten Arena bekräftar delar av bilden. I blindtester föredrog utvecklare Kimi K3 framför samtliga ledande amerikanska modeller för front end-kodning.
Lägre pris
Priset är en annan nyckelfaktor. Kimi K3 kostar 3 dollar per miljon input-tokens och 15 dollar per miljon output-tokens.
Det är en prisnivå analytiker beskriver som jämförbar med mellansegmentet av västerländska modeller. Trots att prestandan enligt Moonshot ligger nära toppen av marknaden.
Kina gör framsteg
Analytiker på Bank of America konstaterar i en kundnotis att Kimi K3 visar att kinesiska flaggskeppsmodeller fortfarande kan göra betydande framsteg.
Detta trots ihållande begränsningar i tillgång till avancerad hårdvara. Lanseringen kan utmana branschens långvariga antagande om att kinesiska modeller ligger åtta till tolv månader efter de amerikanska.
Påminner om Deepseek
Intresset för Kimi påminner om vad som hände 2025 när det kinesiska AI-företaget Deepseek släppte sin R1-modell.
Den hade enligt uppgift tränats för så lite som 5–6 miljoner dollar, men presterade ändå i klass med de ledande amerikanska systemen.
Nyheten utlöste den dittills största enskilda dagsraset i marknadsvärde för ett bolag någonsin: Nvidia föll 17 procent och tappade nära 600 miljarder dollar i börsvärde på en enda handelsdag. Tekniktunga Nasdaq sjönk 3,1 procent och drog med sig bolag som Broadcom och ASML i fallet.
Kostnadseffektivitet en faktor
Chocken blev kortvarig, Nvidia-aktien återhämtade sig relativt snabbt under våren 2025. Men Deepseek påverkade verkligen branschen.
Investerare gick från att enbart fokusera på ren modellprestanda till att i högre grad väga in kostnadseffektivitet. Flera amerikanska AI-bolag, däribland OpenAI, tvingades tydligare motivera sina betydligt högre priser.
Intensiv AI-kapplöpning
Bakgrunden är en snabbt intensifierande global AI-kapplöpning. Moonshot AI, grundat 2023, tog i maj in 2 miljarder dollar till en värdering på över 20 miljarder dollar.
Nu kommer rapporter om att ta in ytterligare kapital, baserat på en värdering på 31,5 miljarder dollar.
Fler västerländska företag väljer kinesiskt
Vad som händer härnäst är oklart. Kinesiska AI-modeller vinner redan mark hos västerländska företag tack vare lägre kostnad.
Samtidigt diskuterar till exempel amerikanska lagstiftare hur de kan begränsa användningen av kinesiska modeller hos inhemska bolag.
Sjunkande priser
Om Kimi K3 håller vad Moonshot lovar väntas konkurrensen om företagskunder hårdna ytterligare. En utveckling som redan pressat ner priserna på AI-tjänster generellt.
Och som kan tvinga fram nya prissänkningar från amerikanska AI-labb inför höstens produktlanseringar.