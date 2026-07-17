Kina slår tillbaka i AI-racet: Kimi utmanar Claude och ChatGPT

Lägre pris

Priset är en annan nyckelfaktor. Kimi K3 kostar 3 dollar per miljon input-tokens och 15 dollar per miljon output-tokens.

Det är en prisnivå analytiker beskriver som jämförbar med mellansegmentet av västerländska modeller. Trots att prestandan enligt Moonshot ligger nära toppen av marknaden.

Kina gör framsteg

Analytiker på Bank of America konstaterar i en kundnotis att Kimi K3 visar att kinesiska flaggskeppsmodeller fortfarande kan göra betydande framsteg.

Detta trots ihållande begränsningar i tillgång till avancerad hårdvara. Lanseringen kan utmana branschens långvariga antagande om att kinesiska modeller ligger åtta till tolv månader efter de amerikanska.

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Påminner om Deepseek

Intresset för Kimi påminner om vad som hände 2025 när det kinesiska AI-företaget Deepseek släppte sin R1-modell.

Den hade enligt uppgift tränats för så lite som 5–6 miljoner dollar, men presterade ändå i klass med de ledande amerikanska systemen.

Nyheten utlöste den dittills största enskilda dagsraset i marknadsvärde för ett bolag någonsin: Nvidia föll 17 procent och tappade nära 600 miljarder dollar i börsvärde på en enda handelsdag. Tekniktunga Nasdaq sjönk 3,1 procent och drog med sig bolag som Broadcom och ASML i fallet.

Kostnadseffektivitet en faktor

Chocken blev kortvarig, Nvidia-aktien återhämtade sig relativt snabbt under våren 2025. Men Deepseek påverkade verkligen branschen.

Investerare gick från att enbart fokusera på ren modellprestanda till att i högre grad väga in kostnadseffektivitet. Flera amerikanska AI-bolag, däribland OpenAI, tvingades tydligare motivera sina betydligt högre priser.

Intensiv AI-kapplöpning

Bakgrunden är en snabbt intensifierande global AI-kapplöpning. Moonshot AI, grundat 2023, tog i maj in 2 miljarder dollar till en värdering på över 20 miljarder dollar.

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Nu kommer rapporter om att ta in ytterligare kapital, baserat på en värdering på 31,5 miljarder dollar.

Fler västerländska företag väljer kinesiskt

Vad som händer härnäst är oklart. Kinesiska AI-modeller vinner redan mark hos västerländska företag tack vare lägre kostnad.

Samtidigt diskuterar till exempel amerikanska lagstiftare hur de kan begränsa användningen av kinesiska modeller hos inhemska bolag.

Sjunkande priser

Om Kimi K3 håller vad Moonshot lovar väntas konkurrensen om företagskunder hårdna ytterligare. En utveckling som redan pressat ner priserna på AI-tjänster generellt.

Och som kan tvinga fram nya prissänkningar från amerikanska AI-labb inför höstens produktlanseringar.