Billigaste semesterlandet: Här är priserna 40 procent lägre

Det är dessutom priset som styr mer än drömmen om resmålet.

För den som vill få ut så mycket som möjligt av semesterkassan kan valet av land därför spela stor roll. Euronews har jämfört prisnivåerna i sju populära semesterländer – och skillnaderna är stora.

I jämförelsen ingår Frankrike, Italien, Spanien, Grekland, Portugal, Kroatien och Turkiet. Priserna på bland annat hotell, restauranger, mat och dryck ställs mot EU-genomsnittet (som ligger på 100).

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Turkiet klart billigast

Totalt sett är Turkiet överlägset billigast.

En varukorg som kostar 100 euro i EU kostar motsvarande 59,60 euro i Turkiet. Det innebär att prisnivån ligger 40,4 procent under EU-genomsnittet.

Kroatien kommer därefter med ett index på 78,4. Svenskarnas semesterfavorit Spanien ligger på 91,6, vilket innebär att den samlade prisnivån är 8,4 procent lägre än EU-genomsnittet. Även Portugal och Grekland ligger under snittet.

Frankrike är dyrast av de sju länderna, med ett index på 110,3. Italien ligger strax under EU-genomsnittet på 97,1.

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Men den billiga Turkietsemestern har en akilleshäl.

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