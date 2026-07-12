Semesterkassan kan räcka betydligt längre beroende på vilket land du väljer. Det konstaterar Euronews, som har granskat Eurostats prisnivåer för sju populära semesterländer i Europa.
Billigaste semesterlandet: Här är priserna 40 procent lägre
Krig, konflikter och ett osäkert omvärldsläge tycks inte påverka svenskarnas reslust nämnvärt. Fyra av tio planerar nämligen att resa utomlands i sommar, enligt en undersökning gjord på uppdrag av TUI.
Det är dessutom priset som styr mer än drömmen om resmålet.
För den som vill få ut så mycket som möjligt av semesterkassan kan valet av land därför spela stor roll. Euronews har jämfört prisnivåerna i sju populära semesterländer – och skillnaderna är stora.
I jämförelsen ingår Frankrike, Italien, Spanien, Grekland, Portugal, Kroatien och Turkiet. Priserna på bland annat hotell, restauranger, mat och dryck ställs mot EU-genomsnittet (som ligger på 100).
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Turkiet klart billigast
Totalt sett är Turkiet överlägset billigast.
En varukorg som kostar 100 euro i EU kostar motsvarande 59,60 euro i Turkiet. Det innebär att prisnivån ligger 40,4 procent under EU-genomsnittet.
Kroatien kommer därefter med ett index på 78,4. Svenskarnas semesterfavorit Spanien ligger på 91,6, vilket innebär att den samlade prisnivån är 8,4 procent lägre än EU-genomsnittet. Även Portugal och Grekland ligger under snittet.
Frankrike är dyrast av de sju länderna, med ett index på 110,3. Italien ligger strax under EU-genomsnittet på 97,1.
Men den billiga Turkietsemestern har en akilleshäl.
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Dubbelt så dyr alkohol
För den som gillar att drinka till det på semestern kan Turkiet bli en dyr historia. Där är alkoholpriserna nämligen högst av samtliga länder.
Prisnivån ligger på 210,2, vilket betyder att alkoholhaltiga drycker kostar mer än dubbelt så mycket som EU-genomsnittet.
Grekland är näst dyrast med 154, följt av Kroatien på 133,9.
Billigast är Italien, där alkoholpriserna ligger på 81,9. Spanien hamnar också under EU-snittet med ett index på 90,1.
Skillnaderna är betydligt mindre när det gäller alkoholfria drycker. Där är Italien billigast och Kroatien dyrast.
Portugal bäst för hotell och restauranger
För den som främst vill hålla nere kostnaden för boende och restaurangbesök är Portugal vinnaren.
Landet har ett index på 73,6 för hotell och restauranger. Det innebär att priserna ligger 26,4 procent under EU-genomsnittet.
Turkiet kommer tvåa på 78,3, medan Frankrike är dyrast på 116.
Billigast och dyrast i olika kategorier:
- Totalt billigast: Turkiet
- Hotell och restauranger: Portugal billigast, Frankrike dyrast
- Mat i butik: Turkiet billigast, Frankrike dyrast
- Alkohol: Italien billigast, Turkiet (överlägset) dyrast
- Alkoholfria drycker: Italien billigast, Kroatien dyrast
- Tobak: Turkiet billigast, Frankrike dyrast
- Kollektivtrafik: Turkiet billigast, Frankrike dyrast
- Fisk och skaldjur: Portugal billigast och Grekland dyrast
Jämförelsen bygger dock på nationella genomsnitt. Priserna i populära turistorter kan därför ligga betydligt högre än siffrorna visar.
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