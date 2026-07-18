Försök pågår i USA med läkemedel mot feta katter och förhoppningen är att det ska nå veterinärer.
"Ozempic för katter" – snart kan det bli verklighet
Nyheten om ”Ozempic för katter” är ännu bara i sin linda. De kliniska prövningarna av fetmamedicin för sällskapsdjuren är i ett tidigt skede och måste visa att de är både säkra och effektiva innan en lansering kan bli aktuell på marknaden.
”Akston Biosciences sponsrar en klinisk studie vid Cornell University av en GLP-1-behandling som ges en gång i veckan för överviktiga och feta katter, medan OKAVA Pharmaceuticals, baserat i San Francisco, har börjat testa ett långtidsverkande implantat utformat för att leverera läkemedlet kontinuerligt i upp till sex månader”, skriver CNBC som rapporterar om saken och har träffat en kattägare i Dallas.
Välkomnar fetmamedicin till sin katt
Hennes misse, femårige Felix, är rejält överviktig och har själv inga planer på att dra ner på matintagen.
Matte Amy är orolig över kattens extra kilon, som kan få negativa effekter på sällskapsdjurets leder och hjärta och därigenom förkorta kattens liv.
”Jag har faktiskt funderat på det”, säger Amy som välkomnar fetmamedicin till sin älskling.
”Om de kan tillverka ett för min katt, vore det toppen”, säger hon.
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Då kommer Sverige haka på racet
De två amerikanska bioteknikföretaget som CNBC nu berättar om kan på sikt uppfylla hennes önskan. Om deras experimentella GLP-1-viktminskningsbehandlingar för feta katter blir en framgång. Då kan den nya husdjursmedicinen bli verklighet i USA och alldeles säkert i förlängningen i Europa och Sverige.
Vid sidan av den nya fokningen investerar flera av världens ledande tillverkare av djurfoder i stor utsträckning i närings- och livslängdsprodukter för husdjur i syfte att åtgärda överviktsproblem.
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Ett komplement till husdjursfoder
När det gäller de nu aktuella fetmaläkemedlen för katter i USA är inget av preparaten alltså ännu godkända, vilket kan behöva understrykas. Men om försöken lyckas ses bioteknikens erbjudande som ett gott komplement till den redan breda vården som finns för husdjur med veterinärbehandlingar, premiumfoder, kosttillskott och diagnostik.
Överviktiga husdjur vanligt i USA
I en studie i USA för något åt sedan klassades 61 procent av katterna och 59 procent av hundarna som överviktiga eller tjocka.
Cirka 45 procent av Sveriges hundar och katter är samtidigt överviktiga eller feta, visar undersökningar. Sedan 2013 har ökningen varit nästan 15 procent.
Hundar och katter som är överviktiga har ökad risk att utveckla tumörer, diabetes, leversjukdomar, ledproblem och andra tillstånd kopplade till kronisk låggradig inflammation i kroppen. Djurens hjärta och andra livsviktiga organ påverkas också negativt när kroppen belastas under längre tid.
Räkna med en mångmiljardindustri
Dessutom ökar risken om djuren skulle behöva kirurgi eftersom övervikt kan försvåra både narkos och återhämtning.
Det är ingen tvekan om att fetmamedicin för sällskapsdjur på samma sätt som för människor blir en mångmiljardindustri. Om försöken slår väl ut.
När det gäller den amerikanska industrin för husdjursfoder uppskattar Morgan Stanley att den i år kan uppgå till omkring 65 miljarder dollar. Där till väntas de amerikanska utgifterna för husdjur öka från cirka 196 miljarder dollar i fjol till över 240 miljarder dollar år 2023, enligt CNBC.
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