"Ozempic för katter" – snart kan det bli verklighet

Då kommer Sverige haka på racet

De två amerikanska bioteknikföretaget som CNBC nu berättar om kan på sikt uppfylla hennes önskan. Om deras experimentella GLP-1-viktminskningsbehandlingar för feta katter blir en framgång. Då kan den nya husdjursmedicinen bli verklighet i USA och alldeles säkert i förlängningen i Europa och Sverige.

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Vid sidan av den nya fokningen investerar flera av världens ledande tillverkare av djurfoder i stor utsträckning i närings- och livslängdsprodukter för husdjur i syfte att åtgärda överviktsproblem.

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Ett komplement till husdjursfoder

När det gäller de nu aktuella fetmaläkemedlen för katter i USA är inget av preparaten alltså ännu godkända, vilket kan behöva understrykas. Men om försöken lyckas ses bioteknikens erbjudande som ett gott komplement till den redan breda vården som finns för husdjur med veterinärbehandlingar, premiumfoder, kosttillskott och diagnostik.

Överviktiga husdjur vanligt i USA

I en studie i USA för något åt sedan klassades 61 procent av katterna och 59 procent av hundarna som överviktiga eller tjocka.

Cirka 45 procent av Sveriges hundar och katter är samtidigt överviktiga eller feta, visar undersökningar. Sedan 2013 har ökningen varit nästan 15 procent.

Hundar och katter som är överviktiga har ökad risk att utveckla tumörer, diabetes, leversjukdomar, ledproblem och andra tillstånd kopplade till kronisk låggradig inflammation i kroppen. Djurens hjärta och andra livsviktiga organ påverkas också negativt när kroppen belastas under längre tid.

Räkna med en mångmiljardindustri

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Dessutom ökar risken om djuren skulle behöva kirurgi eftersom övervikt kan försvåra både narkos och återhämtning.

Det är ingen tvekan om att fetmamedicin för sällskapsdjur på samma sätt som för människor blir en mångmiljardindustri. Om försöken slår väl ut.

När det gäller den amerikanska industrin för husdjursfoder uppskattar Morgan Stanley att den i år kan uppgå till omkring 65 miljarder dollar. Där till väntas de amerikanska utgifterna för husdjur öka från cirka 196 miljarder dollar i fjol till över 240 miljarder dollar år 2023, enligt CNBC.

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