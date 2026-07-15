Ny skatt bärgad från skepp fyllt av silver, guld och smaragder

Tackan låg på omkring 15 meters djup utanför Key West och hittades efter ett kraftigt utslag på en metalldetektor, enligt bolaget. Den var kraftigt övervuxen och ska nu konserveras.

Det är den första silvertackan från Atocha som bärgas sedan 1999, alltså på 27 år. Värdet uppskattas till mellan 50 000 och 100 000 dollar, cirka 483 000-967 000 svenska kronor i dagens dollarkurs.

Skeppet som blev en av världens största skatter

Atocha sjönk i en orkan 1622 med last av silver, guld och smaragder. Av 265 personer ombord överlevde bara fem, enligt History. Skattjägaren Mel Fisher fann vrakets så kallade moderlast 1985 efter drygt 16 års sökande.

Fyndet värderades då till omkring 400 miljoner dollar, cirka 3 870 miljoner kronor, och räknas som ett av de största någonsin. Där fanns över 40 ton silver och guld samt 114 000 smaragder.

Dagens PS har tidigare kartlagt världens största jakter på sjunkna skatter. Atocha hör till de mest legendariska av dem alla.

Därför är fyndet hett just nu

Silverpriset har slagit rekord den senaste tiden, vilket Realtid rapporterat om flera gånger. En 400 år gammal silvertacka blir därmed extra aktuell.

Sex år efter att Atocha sjönk, så sjönk även Sveriges stolthet, Vasa, på sin jungfrufärd i Stockholm 1628. Skillnaden är att Vasa bärgades 1961 och är i dag Nordens mest besökta museum.

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Något museum blir det dock inte för Atocha. En enskild tacka är intressant, men den stora nyheten är att Atocha fortfarande ger fynd efter fyra decennier.

Enligt bolaget väntar hundratals silvertackor och tusentals mynt kvar på botten. Så länge silverpriset står högt lär jakten på havsskatterna trappas upp.

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